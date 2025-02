Caso Purga: audiencia continúa con el análisis de chats de Mayra Salazar

Conseguir que Hugo González apareciera en sus videos con un mensaje claro y potente para conseguir la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas al parecer era una tarea que le costaba mucho a Mayra Salazar, en ese entonces y relacionista pública de la institución. Era una queja repetitiva en sus chats con distintos implicados en el caso Purga y se han escuchado desde las 14:30 en la Corte Nacional de Justicia, como parte del testimonio del perito que convocó la Fiscalía, el cabo segundo de Policía Dennis Samaniego.

Caso Purga: chats de Mayra Salazar con Muentes y Gallardo se exponen en el juicio Leer más

Se lo dijo al exasambleísta Pablo Muentes, quien según la Fiscalía aparece en los chats bajo el usuario Jeremy Morton New, quien daba directrices para mejorar los contenidos de la campaña. Se lo dijo a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial, quien según los chats se reía con Salazar de los problemas con los videos y se refería a González como "traicionero". También se lo dijo al exjuez Johan Marfetán, con quien comentaba sus conversaciones con Muentes, Gallardo, la exdirectora del Consejo de la Judicatura, Mercedes Villarreal y otros personajes de esta historia. Además, le pidió a Saúl Mero, funcionario del Consejo de la Judicatura del Guayas, que le adelante un PDF del oficio sobre la disposición de la marcación electrónica del registro de asistencia para jueces, que se usaría en el video de campaña de González.

Conversaciones clave entre los implicados



Luego de un receso en la tarde de este lunes 11 de febrero de 2025, el fiscal general subrogante Wilson Toainga pidió al perito centrarse en varios pasajes del chat entre Salazar y Marfetán, pues en este momento de la audiencia corre su turno para la práctica de prueba. De lo que se escuchó en la audiencia se puede notar una aparente relación de confianza entre Salazar y Marfetán.

Audiencia de caso Purga se reinstalará el lunes Leer más

Ella le cuenta, por ejemplo, que está preocupada por Gallardo y lo de 'F'. Se refería al asunto de Adolfo Macías, alias Fito, pues según el testimonio anticipado de Salazar, Gallardo había buscado un acercamiento con él con la intención de proponerle intervenir a su favor en sus procesos judiciales para permanecer en la Regional y evitar a toda costa volver a La Roca.

Marfetán le aconsejaba a Salazar que se mantuviera alejada del tema y ella se mostraba algo atemorizada. Comentaban sobre un evento para jueces de varios puntos del país, la III Cumbre de Juezas y Jueces del Ecuador, que se realizó en diciembre de 2023, en Manta. El motivo de la preocupación era que según Salazar, esa ciudad sea "territorio 100 % chonero" y eso implicaba riesgos. En un pasaje de la conversación, ella menciona en un audio que por donde se lo viera, eso iba a ser "un puro". Y agregó: "pensemos un poquito como delincuentes: Manta no es tan grande, yo no sé todavía donde va a ser el evento, porque no lo han especificado en la carta, pero de ley va a ser en un hotel. Imagínese todos los jueces ahí de todas las provincias, porque ni siquiera que es solamente Guayas, es a nivel nacional todos ahí metidos, que chucha les cuesta a los manes mandar una pinche bomba y se acaban todos”.

La decisión sobre Fito y el papel de Gallardo



El problema era que para entonces ya la decisión de dejar a Fito en la Regional o devolverlo a la Roca estaba en manos de un tribunal del que Gallardo era parte y la audiencia debía realizarse el 7 de diciembre. Marfetán le insistía que con más razón ella debía alejarse del asunto, por los riesgos que implicaba y porque Gallardo quería, según Salazar, que le programara entrevistas sobre el asunto. La entonces relacionista pública planeaba reportarse enferma para evitar el viaje a Manta y Marfetán le sugería consultar al 'Amigo', como llamaban a Muentes, sobre los pasos a seguir. La audiencia finalmente se difirió.

RELACIONADAS Procurador del Banco del Pacífico rindió testimonio en el juicio por el caso Purga

Con Marfetán también conversó sobre los tuits en contra de Ricardo Noboa, abogado externo del Banco del Pacífico, que eran una prioridad para Muentes por su litigio con la entidad financiera y las acusaciones que esta le hizo de haber falsificado 12 comprobantes de pago de una antigua de deuda.

Más pruebas sobre filtración de documentos



En los chats revisados en esta tarde y noche también constan los que Salazar mantuvo con su contacto Rubén Asistente FG, un funcionario de la Corte a quien le solicitaba constantemente documentos de procesos judiciales y sorteos. En el proceso constan algunos como las apelaciones de alias Fito.

Caso Purga: etapa probatoria del juicio arrancó con lectura del testimonio de Salazar Leer más

Además hay un extenso intercambio de documentos con Tatiana Villafuerte, quién fue asesora de Muentes en la Asamblea. Se trata de información sobre el caso del Banco del Pacífico, incluyendo documentos ingresados por los abogados de esa entidad financiera y algunas resoluciones judiciales. Al final, Villafuerte le pidió a Salazar eliminar todo del chat.

Otras conversaciones revisadas fueron las de Salazar con Andrés Chávez, un asesor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con quien habló sobre la acción de protección que esta institución interpuso en contra de la Epmmop de Quito para evitar ser declarado como proveedor incumplido. Allí aparecen desde insistencias para que salga la resolución hasta un mensaje donde le avisa que le llevó unos chocolates. Tras la sentencia favorable, la conversación se volcó sobre la remodelación del piso de 200 M2 de una sala de la Corte, acuerdos para contratar la mano de obra y un nuevo chat, esta vez con la abogada Ruth Catalina Solano, directora de Asesoría Jurídica de la institución, quien le escribió para avisarle de una transferencia por 1485 dólares desde su cuenta personal hacia la de Salazar, que eran para cancelar los trabajos de esa remodelación.

La audiencia se suspendió alrededor de las 19:15 y se convocó para su reinstalación a las 20:00. Estaba previsto que la presentación del testimonio del perito tomara alrededor de tres horas más, según Toainga. A las 21:04 la audiencia continúa.

Para seguir leyendo EXP´RESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.