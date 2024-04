Caso Pólit: el jurado delibera ¿culpable o inocente?

En el último día del proceso por lavado, el excontralor agotó su último alegato para decir que él no era 'Miami'

El futuro de Carlos Pólit depende de 12 personas, que lo único que conocen sobre él es lo que se dijo durante el juicio. Esta docena de ciudadanos norteamericanos tiene en sus manos la decisión de enviarlo a una cárcel o creer en su inocencia.

Situado frente a esta encrucijada, Carlos Polit desbordó de ansiedad en la Corte de Miami, la mañana de este lunes 22 de abril de 2024. Miró el reloj tantas veces como pudo. Un gesto que podría considerarse contradictorio, porque si quería que el tiempo avanzara rápido se vería frente a un veredicto y la posibilidad de la cárcel.

8:30 a. m.: Fue el primero en llegar al salón 11-3 de la Corte de Miami. Se le vio más elegante que las semanas anteriores y, al mismo tiempo, más ansioso. Vestía una chaqueta negra, camisa blanca y una corbata azul. Detrás de él fueron llegando, de a poco, sus familiares. Al lado derecho del recinto había 17 personas. Él los saludaba a todos de beso en la mejilla, mientras movía su mandíbula de arriba abajo sin tener un tic nervioso.

8:32 a. m.: Dos botellas de agua vacías ya había a la derecha de su libreta. Su destino para muchos estaba decidido y parecía que para él también. Pidió una tercera botella como si estuviera en la peor tormenta del desierto del Sáhara. Estaba pronto a definir su culpabilidad o inocencia en la trama de lavado de dinero y compra de bienes con dineros ilícitos producto de los sobornos recibidos de Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora.

Justicia de EE. UU.:“Análisis de rastreo demuestra culpabilidad de Pólit” Leer más

9:01 a. m.: Ya la paciencia parecía acabarse en él. Los representantes del Departamento de Justicia y la defensa cruzaban palabras para saber cómo proceder con sus alegatos finales. La jueza Kathleen Williams parecía más preocupada en cómo iba manejar los tiempos de presentación. Esto llevó a Pólit a ponerse de pie y sentarse en varias oportunidades. Sacó su cartera, contó algunos billetes, ¿los que le quedaban de los supuestos sobornos? “All right, all right”, dijo el hombre de seguridad del salón. Todos se pusieron de pie. El jurado, ese que tiene en sus manos a Pólit, apareció.

9:28 a. m.: La jueza Kathleen Williams tomó un largo documento, se puso sus gafas y comenzó a hablar directamente con el jurado. Les indicó cómo sería el proceso en el que ellos definirían la culpabilidad o inocencia de Pólit. Línea tras línea solo se escuchaban las mismas palabras: crimen, lavado de dinero, pagos ilícitos, transacciones bancarias, electrónicas y movimientos maliciosos de dinero, como si dos semanas no les hubiera quedado claro de los delitos de los que se los culpaba. Mientras la jueza leía el documento, que le llevó unos 35 minutos, él empuñó su mano derecha, escuchaba atentamente por el auricular que le hacía la traducción del inglés al español. Finalmente, como si fuera un examen del colegio, el jurado recibió sus documentos en los que tendrán en cada fase del proceso unas preguntas en las que marcarán con una x: inocente o culpable.

9:35: “Este caso es de cómo Pólit y su hijo quisieron desaparecer los sobornos recibidos (...) Señores del jurado, llevamos dos semanas entregando chats, correos, audios, facturas, testigos y todo porque él es culpable de estos perversos movimientos (…) Involucró a su hijo como conspirador 1 para ser la mente financiera de estas transacciones y lavado de dinero (…). Fueron inteligentes, Pólit no firmó ningún documento, no abrió ni su hijo propiedades a su nombre, no abrieron cuentas bancarias, pero son implicados, junto a José Conceição Santos, de esta trama criminal”, alegó Jill Simon, delegada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Su discurso duró una hora, tiempo en el que el excontralor comenzó anotando todo lo que escuchaba y terminó de brazos cruzados, con su esfero tirado sobre la mesa y una botella de agua a medio tomar a su lado.

La crónica perdida de un Pólit tarimero Leer más

11:40 a. m.: Llegó un momento de calma para Pólit, pues se hizo una pausa para el almuerzo, en el que él prefirió quedarse en las instalaciones de la Corte de Miami, mientras algunos de sus familiares salieron. Él, desde el séptimo piso, sentado en una de las sillas de la cafetería, no articulaba palabra, solo escuchaba y miraba su reloj.

12:20 p. m.: Pudo tomar una bocanada de aire. Llegó el momento de su último alegato y dar las últimas palabras para intentar llegar al jurado y convencerlo de lo que, para la Fiscalía, resulta indefendible. La abogada Jackie Perczek tuvo a cargo este importante momento. “Nadie vio que recibiera el dinero y él no tenía ese seudónimo de ‘Miami’ a quien le pagabas los sobornos”. Adicionalmente, Howard Srebnick, otro de sus abogados entró a respaldar, pero sin cambios. Nuevamente, Pólit tomaba tragos de veneno en su saliva. Todo estaba en su contra.

2:40 p. m.: Sus ojos se abrieron cuando escuchó la palabra deliberación. El jurado se reunió en privado para cavilar. Para declararlo culpable o inocente se necesita una decisión unánime, pues se trata de un jurado federal. En ese momento comenzó una orquesta de sonidos de alta tensión. Se escuchaban los pasos de familiares, que iban de un lado al otro, los que no paraban de golpear esferos contra las sillas, los murmullos entre ellos.

4:04 p. m.: La jueza Williams volvió al auditorio y los corazones se paralizaron. Ya no había más que decir. Pólit apretó fuertemente su mandíbula con su mano derecha. ¿Culpable o inocente? Ninguna de las dos y el alma volvió al cuerpo por algunas horas más. El drama se extendió. El jurado fue llamado para enviarlo a la casa y este martes 23 de abril se volverá a reunir para tomar una decisión final.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!