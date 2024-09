Caso Plaga: Exjuez de La Concordia que devolvió bienes a Norero dio su testimonio

Aseguró que actuó por miedo. El exjuez de La Concordia, Ángel Lindao, sentenciado a 40 meses en el caso Metástasis, una red que beneficiaba al narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, quien fue asesinado el año pasado en prisión, rindió su testimonio anticipado este 3 de septiembre.

Ahora, su testimonio se centró en el caso Plaga, en el que la Fiscalía investiga una estructura de delincuencia organizada que operaba en colaboración con jueces y abogados para liberar a personas privadas de libertad mediante acciones legales irregulares.

Lindao narró que todo empezó con una llamada del abogado y también procesado en los casos Metástasis y Plaga, Cristian Romero, quien le mencionó que trabajaba y tenía una relación muy cercana con los vocales del Consejo de la Judicatura, específicamente con Wilman Terán y Fausto Murillo. En dicha llamada acordaron una reunión, en la que más tarde Romero pidió que acogiera una acción de protección en la que "trabajaba".

Amenazas de muerte

El exjuez de La Concordia señaló que dicha solicitud le sorprendió, ya que pensaba que en la reunión se iba a tratar un cambio de plaza de La Concordia a Santo Domingo. Sin embargo, Romero le mencionó que iban a presentar una acción de protección en La Concordia.

"Él notó mi incomodidad, me pidió que me relajara, que no había nada malo, y sacó de su bolso una botella de licor, diciendo: Doctor, no entre en pánico, no pasa nada, piense bien lo que le estoy proponiendo", narró Lindao, asegurando que no le ofreció dinero por colaborar con ellos.

Al finalizar la reunión, Lindao contó que Romero se bajó de su vehículo y le dijo que observe cómo desde su auto se bajaron sujetos armados.

"Yo me retiré preocupado. Pasaron las semanas y un día de 2022, por la tarde, mi secretario me dijo que había recibido una acción de protección y que no la podía sortear. Al día siguiente, el secretario tenía el expediente en sus manos y al mediodía recibí en mi teléfono mensajes de noticias y periódicos sobre atentados contra jueces y fiscales, y al final un mensaje que decía: Por favor, doctor, califique la demanda. Este mensaje venía de un número internacional", detalló el exjuez Lindao.

Devolver la casa

La acción de protección en la que trabajaba Romero buscaba devolver una casa al narcotraficante asesinado Leandro Norero, que había sido incautada tras su captura. El testigo protegido relató que el viernes 17 de junio de 2022, se encontraba de turno y al siguiente día tenía que ir a su oficina en el juzgado. Cristian Romero le volvió a escribir diciéndole que todo estaba "controlado", que ya le iban a entregar la casa y que estaban coordinando el envío del dinero.

El día en que se concretó el pago, Lindao recibió un mensaje de un número desconocido informándole que un individuo, que se movilizaba en un Audi color celeste, le entregaría un encargo. A pesar de su apuro por subir una sentencia, el exjuez aceptó el encuentro. Tras dejar el juzgado y ocupar sus cosas, Lindao se encontró con el sujeto en La Concordia.

El testigo protegido relató que el hombre, que llevaba un arma en una funda, colocó el arma en la parte superior del tablero del vehículo del exjuez y le entregó una funda con 20.000 dólares. Al despedirse, el hombre le dijo: "Espero que siga colaborando". Lindao aseguró que, en ese momento, no supo más del individuo.

"Yo, como estaba suspendido ya, me despreocupé de todo ese asunto, pensaba que muy pronto me iba a llegar la destitución que era lo que correspondía y, luego de algunas semanas, como estaba con ese temor de que tal vez iban a tomar una declaración conmigo... pensaban que yo iba a denunciar; esa era la preocupación de ellos", concluyó Lindao.

