Caso Plaga: CNJ confirmó la prisión de Banny Molina, Cristian Romero y otros

La jueza nacional Daniella Camacho, presidente del tribunal de apelación a la prisión preventiva, analizó este 12 de agosto de 2024 la solicitud hecha por 11 personas imputadas por delincuencia organizada en el denominado caso Plaga.

Este expediente es una investigación sobre la entrega de libertades a delincuentes peligrosos, entre estos los miembros de Los Lobos, supuestamente a través del pago de dinero a jueces y funcionarios.

Los que solicitaron que se levante la orden de prisión son: Banny Molina Berrezueta, Jonathan Aguinda Shiguango, Cristian Romero Moya, Mellany Alarcón Torres, Bryan Pilco Zárate, Jorge Montero Berrú, Javier Guananga Cando, Xavier Armijos Bermeo, Luis Lucero Loayza, Danny Orellana Zhune y Galo Luzuriaga Guerrero.

En forma general, la mayoría alegó que la Fiscalía les negó su derecho a la defensa cuando no permitió que ellos o sus abogados defensores actúen en las audiencias de testimonios anticipados y porque la Fiscalía no les informó que eran investigados. Pidieron a la jueza que se declare la nulidad de lo actuado.

Sobre esto, Camacho señaló que los procesados no habían sido involucrados al caso cuando se receptaron los testimonios anticipados de Lenin Vimos y Hugo Alexander Olmos.

Montero Berrú, juez de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, indicó que Fiscalía no presentó suficientes elementos de convicción y que no fueron claros. Sobre estos, Camacho dijo que la existencia o la falta de elementos de convicción deben ser analizados en la audiencia preparatoria de juicio y que no le corresponde a ella pronunciarse.

Finalmente, la jueza confirmó la orden de prisión de los 11 procesados.

