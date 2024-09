Caso Pantalla: un testigo revela informes opacos en el concurso de la Corte Nacional

Para el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán, terminar el concurso para nombrar nuevos jueces en la Corte Nacional de Justicia era trascendental. Un testigo en el caso Pantalla, quien vivió de cerca el proceso de selección, contó sobre las injerencias y la presión que recibían los mandos medios para acelerar el concurso, pero paradójicamente la conducta de Terán retrasaba los planes.

“El Dr. David Guzmán (ex director general de la Judicatura) me llamó al piso 12, donde me indicó que debía encargarme de las reconsideraciones de algunos postulantes. Le comenté que cómo iba a hacer capaz de eso, si yo estaba cursando quinto semestre de Derecho y esto era un concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia”.

El testigo afirmó que Guzmán le dijo que no se preocupara, que él se haría cargo, pero debía enviar a los postulantes unas reconsideraciones, para que ellos las presenten como suyas y así aumentar su puntaje.

“Cuando él terminó, me envió las reconsideraciones para que yo las ponga en Word y envíe a postulantes. No poseía los números de teléfono ni los conocía. Las únicas personas a las que envié fueron la doctora Anabel Torres, debido a la cercanía con el doctor Terán, a Adrián Rojas y a David Jacho”.

Jacho no quiso hablar, pero Rojas dijo que fue funcionario de la Fiscalía por 28 años y que llegó a ser fiscal provincial del Azuay por sus méritos. Actualmente es conjuez nacional.

“Por tal, respeto y reconozco el trabajo que ha venido llevando la institución rectora en el ejercicio de la acción penal pública (Fiscalía). Por ello confío que en este caso, como en todos, se actúe con absoluta imparcialidad, transparencia y objetividad . No he sido beneficiado en ningún concurso de oposición y méritos, mis notas son acorde a mis méritos y experiencia”.

Rojas está participando en el actual concurso para la Corte Nacional, iniciado en la administración de Álvaro Román. Dijo que tanto en el concurso anterior como en este ha conseguido calificaciones similares. “Mi trayectoria jurídica es amplia, habiendo obtenido notas equivalentes en todos los concursos en los que he participado”.

El testigo siguió narrando lo que, según él, pasó luego de la fase de reconsideración, cuando las notas se dieron conocer en el Pleno.

“Guzmán me solicitó que realice un Excel con la nota de mérito, la de oposición y la suma total de cada postulante. Al terminar, revisó desde mi computadora y fue poniendo colores a ciertos postulantes”.

El siguiente paso era conformar los tribunales de calificación de la prueba oral, “por lo que fui a las vocalías de los doctores Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y Xavier Muñoz y les solicité amablemente que respondan al memorando que había enviado, debido a que David Guzmán me había comentado que ya no se podía retrasar más el concurso”.

Agregó: “Después subí a la presidencia, donde se encontraba la coordinadora de despacho y también le solicité que responda este memorando de la Dirección General, a lo que ella me dijo que no tenía respuesta del doctor Wilman Terán, ya que se encontraba dos días borracho y no razonaba correctamente”.

Sobre las acusaciones contra Cifuentes, su abogado Paúl Pérez Reina dijo que la acusación se sostiene sobre dos testimonios y que será la Fiscalía la que deba probar si él cometió algún ilícito. Agregó que su cliente no estuvo a cargo del concurso, ni intervino en este.

🔴#URGENTE | Personal de Wilman Terán habría solicitado acceso al sistema encriptado de preguntas y respuestas de oposición, que formaba parte del concurso para la renovación de jueces en la CNJ. Así lo informó el presidente (s) del @CJudicaturaEc, Álvaro Román. pic.twitter.com/uMORpvtvMJ — NotiMundo (@notimundoec) January 31, 2024

Para la fiscal Amoroso, los mandos medios de la Judicatura recibieron presión para manipular el concurso. El testigo se refirió a la antigua directora de Tecnologías de Información, a quien presionaban para que entregara la base de preguntas de la prueba escrita de conocimientos. “La ingeniera le debía lealtad al doctor Wilman Terán debido a que no permitió que el doctor Xavier Muñoz la despida, por lo cual todos los pedidos de Wilman Terán eran satisfechos por la ingeniera”.

Expediente. El caso Pantalla es una investigación por posible tráfico de influencias en el concurso para la Corte Nacional, en 2023.

