Caso Pampa: defensores piden la nulidad del caso

El caso Pampa, en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos, de al menos 30 millones de dólares, avanza con su audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Caso Pampa: Rubén Cherres y Dritan Gjika, las fotos que revelarían su conexión Leer más

Son 13 personas naturales y 8 jurídicas las que están siendo imputadas, entre estas Dritan Gjika, un ciudadano albanés, cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, según la Policía, quien habría liderado una red narcodelictiva.

La teoría de Fiscalía es que se usaron una red de compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas (como banano), producción de cárnicos y de cannabis para lavar ganancias del narcotráfico.

#AHORA | #CasoPampa: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto #LavadoDeActivos. #FiscalíaEc procesa a 13 personas naturales, entre ellas Dritan G. (de nacionalidad albanesa), y 8 jurídicas. pic.twitter.com/PoBZZUQLVv — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 26, 2024

Juz validó la actuación de la Fiscalía

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía detectó en el sistema financiero movimientos no justificados por un monto de 31 millones de dólares entre 2015 y 2024. Estos movimientos incluyen, según el expediente publicado, la adquisición de bienes muebles, como vehículos de alta gama, e inmuebles, como terrenos, casas y oficinas, en Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

Ayer, en la diligencia, en Quito, los defensores pidieron la nulidad del caso y alegaron presuntos vicios Por ejemplo, los abogados criticaron que no se notificó a los sospechosos de que estaban siendo investigados. Otros criticaron una asistencia penal internacional, que no ha llegado al país pese a que la Fiscalía lo ha solicitado. Pedían que no se suspenda la audiencia.

Luego de escuchar los argumentos de cada parte, el juez indicó que no existían nulidades ni vicios y validó toda la actuación de Fiscalía. La siguiente fase de la audiencia es escuchar el dictamen de la Fiscalía. Esa parte está prevista para el viernes 26 de septiembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!