Caso Pampa: avanza la presentación de evidencias de un presunto lavado

Este jueves 3 de octubre se desarrolla el quinto día de la audiencia preparatoria de juicio por presunto delito de lavado de activos en el caso Pampa.

La Fiscalía acusa a 13 personas naturales y ocho personas jurídicas de haber intervenido, en diferentes grados, en una red narcodelictiva liderada por el albanés Dritan Gjika.

Se presume que él, junto a sus familiares y círculo cercano, habrían creado varias empresas y utilizado otras ya existentes, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico, a través de compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas (como banano y frutas), compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.

“En el sistema financiero nacional se detectaron movimientos no justificados por 31 millones dólares entre los años 2015 y 2024, en los que habrían adquirido bienes muebles (vehículos de alta gama) e inmuebles (entre terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más), en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena”, indicó Fiscalía.

En las evidencias del caso Pampa aparece Rubén Chérres

Para darle publicidad a este expediente, la Fiscalía creó un enlace público en donde constan varios del os elementos presentados en esta audiencia.

Por ejemplo hay fotografías que involucran al albanés Gjika, también acusado de narcotráfico, junto a Rubén Cherres (+), se encuentran en el cuerpo 87 del extenso expediente del caso.

En este documento, las autoridades han incluido una breve descripción de las imágenes, donde indican: “Se evidencian archivos multimedia, especialmente fotografías, que habrían sido tomadas durante la fiesta de ‘Tony’, apodo atribuido al procesado Dritan Gjika.”

En el expediente del caso Pampa reposan varias imágenes en las que figuran ambos durante un cumpleaños. Tomada del expediente de Fiscalía

En las imágenes, se puede observar a Dritan Gjika en compañía de otras personas, entre ellas Rubén Cherres y Julio César Lalangui. Este último ha sido identificado por la Fiscalía como socio del albanés, ya que administraba una de las empresas agrícolas ahora imputadas.

Los defensores optaron por pedir la nulidad

En las diligencias pasadas, los defensores pidieron la nulidad del caso y alegaron presuntos vicios Por ejemplo, los procuradores criticaron que no se notificó a los sospechosos de que estaban siendo investigados. Otros criticaron una asistencia penal internacional, que no ha llegado al país pese a que la Fiscalía lo ha solicitado. Pedían que no se suspenda la audiencia.

Luego de escuchar los argumentos de cada parte, el juez indicó que no existían nulidades ni vicios y validó toda la actuación de Fiscalía. La audiencia continuaba hasta el cierre de esta edición.

