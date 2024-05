El CNJ niega revisión de medidas cautelares contra Wilman Terán y Hélive Angulo

Después de dos horas de audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por varios procesados del caso Metástasis, se dispuso un receso de 10 minutos. Luego se reinstaló la cita y empezaron a leer el caso de cada procesado.

(Le puede interesar también: Mayra Salazar y Daniel Salcedo darán testimonio anticipado en el caso Purga)

Caso Metástasis: Declaran en abandono la apelación presentada por procesados Leer más

En ese tiempo, se dio lectura de las resoluciones. Los procesados habían solicitado que se revise las medidas alternativas dictadas previamente en otras diligencias con el fin de quedar en libertad de su prisión preventiva u otras acciones sugeridas por la Fiscalía.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, quien lleva la causa, dio lectura a los dictámenes de 17 procesados antes del receso, en los que se ratificó la enajenación de bienes, congelamiento de cuentas, multas y la prohibición de salida del país, acciones que ya había recomendado la Fiscalía General del Estado. Solo a unos cuantos se les quitó la enajenación de ciertos bienes por demostrar que no era su propiedad.

La audiencia, que se desarrolló de forma telemática, contó con la presencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. También se observó a la excomisionada de pacificación en las cárceles, Claudia Garzón, y a las defensas legales de los 37 señalados por la Fiscalía.

Las medidas aplicadas a los procesados del Caso Metástasis

El Juez de la Corte Nacional de Justicia Felipe Córdova, negó la solicitud de revisión de medida cautelar para los procesados Héctor Paredes quién era agente de antinarcóticos de la Policía Nacional. También de Hélive Angulo que trabajaba como operador justicia y planificaba los sobornos a los funcionarios.

Fiscalía confirmó el inicio de una investigación contra Ronny Aleaga por secuestro Leer más

Lo mismo con Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, María José Aguirre Agente fiscal de Samborondón entre otros detenidos desde los operativos dados en meses pasados. Lo que significa que seguirán cumpliendo prisión preventiva.

Ya en la segunda parte, luego del receso, se informó que Daniel Salcedo se expuso que no se ha justificado documentación de que no le pertenezcan acciones de dos compañías. Así que se le prohibió mover recursos, cambiar nombres o más medidas respecto a ello. Córdova apuntó que su defensa no presentó reclamos a las medidas recomendadas por la Fiscalía.

RELACIONADAS Trece procesados del caso metástasis solicitan procedimiento abreviado

Además, se expuso que se debe mantener la permanencia de la prisión preventiva para el exjuez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Johann Marfetán, por incumplir medidas alternativas antes asignadas. Lo propio con el juez cantonal de La Concordia, Ángel Lindao.

También se señaló la misma medida de prisión preventiva para el policía Eddin Izza Cabo segundo de policía Policía Nacional porque había incumplido también las medidas alternativas.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoMetástasis: por otra parte, acepta el pedido de la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, y dicta prisión preventiva contra Eddin I., Johan M. y Ángel Harry L., debido a que incumplieron las medidas anternativas dictadas previamente. pic.twitter.com/NRtZg6TMsM — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 30, 2024

Respecto a la excomisionada de pacificación en las cárceles, Claudia Garzón; el juez de la Corte Nacional de Justicia negó la presentación periódica ante la justicia en Colombia. Dijo que debe hacerlo en la Corte Nacional en la capital ecuatoriana.

Para Ronny Aleaga exasambleísta del correísmo y conocido en los chats como "El Ruso" se ordenó la enajenación de bienes, prohibición de movimiento de sus bienes y también el congelamiento de sus cuentas bancarias. Lo mismo con la exfiscal del Guayas Yanina Villagómez quién fue destituida tras ser vinculada al caso Metástasis.

Para más noticias de calidad, visite el siguiente enlace.