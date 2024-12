Caso Malvinas, ¿coletazo a la política de seguridad estatal?

Conforme avanzan las investigaciones para localizar a los cuatro niños del caso Las Malvinas, el Gobierno ahora habla de que existen ciertos intereses políticos que intentarían afectar al régimen, a través de un empañamiento de la imagen de las Fuerzas Armadas.

(Te invitamos a leer: Menores desaparecidos en Guayaquil: cronología de horror y dudas)

Familias de niños desaparecidos responden a militares: esto dice la defensa Leer más

Así lo afirmó José de La Gasca, ministro de Gobierno. “Definitivamente ha servido como vehículo político para atacar al Gobierno, hacerles juego a mafias, pretender deslegitimar la imagen y tender una cortina de humo sobre las FF. AA.”, dijo el funcionario de Daniel Noboa en una entrevista el viernes.

Para el Gobierno, esos intereses buscan afectar la política de seguridad del Estado. “Poner en la misma balanza a las FF. AA. y a grupos de delincuencia organizada es un despropósito”, añadió. Sin embargo, el ministro Gian Carlo Loffredo aseguró que “el trabajo debe mantenerse y no bajaremos los brazos”.

Exministros y exsecretarios de Defensa también observan intereses políticos. Señalan que el caso de los 16 militares no debe incidir en la política de seguridad del país, pues el combate a organizaciones del crimen organizado debe seguir, pero también avanzar en las investigaciones contra los uniformados, para aclarar los hechos.

Narrativas antes de elecciones

Militares sobre niños de desaparecidos en Guayaquil: "Eran más altos que nosotros" Leer más

“Estamos en campaña, donde no hay una cultura política. Necesitamos propuestas para mejorar las condiciones del país, pero se aprovechan sin entender el daño que puedan hacer. Las Fuerzas Armadas son la institución de mayor credibilidad y eso no puede destruir el trabajo y servicio por omitir un procedimiento”, señala el general del Ejército Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad de Guillermo Lasso.

“No se puede convertir en verdad un relato de la narcopolítica”, considera el general Paco Moncayo, quien fue jefe de las FF. AA. y consejero de Seguridad. “En la Asamblea plantean que se retire de las calles a los militares, pero sacarlos es hacerle el juego a los grupos criminales que están siendo afectados, a las mafias. ¿Tendremos que crear una policía naval, aérea, o buscan que vuelvan los CDR que entrenaba el correísmo? La seguridad no es tema de un partido ni de campaña electoral”, recalca.

“Hay que ser objetivos y continuar los procesos para que el caso se aclare y se establezcan las responsabilidades en el nivel que corresponda”, opina el contraalmirante Darwin Jarrín, exviceministro de Defensa.

Atención a los procedimientos

Niños desaparecidos en Guayaquil: Militares justifican su accionar, ¿qué dijeron? Leer más

Al igual que Bravo, pone reparos en la actuación militar. “Esto no es de nivel político, estratégico u operacional. Es de nivel absolutamente táctico, donde alguien no cumplió los procedimientos para estos casos. Condeno que esto sea tomado con tintes políticos y que lo hayan empleado como bandera de lucha. Me parece inhumano”.

Cree que no debe generar un impacto en la política de seguridad, pero sí un ajuste en el tema de procedimientos de tipo operacional y táctico, “porque algo está fallando”.

“Existen grupos que están aprovechando para hacerse propaganda. Hay que recordar la historia de las FF. AA. y el papel que han desempeñado. En este incidente, la autoridad debe investigar y determinar si es que alguien ha cometido infracciones”, manifiesta Hugo Unda, excomandante general de la Marina. Recalca que intentar dañar a las FF. AA. “afecta al país”.

Uso de uniformes sería una táctica

El caso Malvinas, ¿un golpe a la credibilidad en las FF. AA.? Leer más

Bravo y Moncayo consideran que el respeto que la población tiene por las Fuerzas Armadas hace que los criminales utilicen uniformes militares para perpetrar ataques.

“Las personas confían en las Fuerzas Armadas, y eso utilizan los delincuentes como estrategia porque si los ven con los uniformes, la gente no avisa, más bien cree que están patrullando”, opina Bravo sobre el ataque armado al campamento donde se construye la cárcel en Santa Elena.

“El uso de los trajes es una táctica del crimen organizado. Compran las prendas, al igual que los uniformes de la Policía Nacional”, añade Moncayo.

Cifras. Según el Bloque de Seguridad, de enero al 15 de diciembre los crímenes intencionales bajaron un 16,5 %. La divulgación de los resultados de esta semana se canceló.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!