Militares sobre niños de desaparecidos en Guayaquil: "Eran más altos que nosotros"

Los uniformados afirmaron que asumieron que eran mayores de edad por su estatura e insisten en ello porque no portaban cédula

Justificación. Dos militares que participaron en la detención de los menores de edad indicaron que no pudieron reconocer que había un niño de 11 años.

Tras 18 días de búsqueda de los menores desaparecidos en la ciudad de Guayaquil, salieron a la luz declaraciones de dos militares señalados por ejecutar la detención de cuatro niños en el sector de Las Malvinas, al sur del Puerto Principal el pasado 8 de diciembre.

En sus declaraciones que fueron publicadas al medio La Posta durante la noche del 26 de diciembre, los uniformados reiteraron la postura del Ministerio de Defensa, según la cual la desaparición de los menores habría ocurrido después de dejarlos en libertad. Sin embargo, llamó la atención que supuestamente no sabían que se trataba de menores de edad.

“Se ve en el video claramente que se les sube a la camioneta a esas personas. Les preguntamos el nombre y si llevaban cédula, pero no querían decir. Incluso eran más altos que yo, de lo que recuerdo”, señaló uno de los uniformados, quien accedió a dar su versión con el rostro cubierto.

Otro militar enfatizó: “En ningún momento procedimos a hacer el chequeo que se realiza. No tenían documentos; en ningún momento nos dijeron su edad o nombre, no quisieron decir nada. No daban la apariencia de niños”, complementó el entrevistado, cuya voz fue la única identificable en su declaración.

Videos y golpes cuestionados

En el video presentado en la Asamblea Nacional, se muestra cómo fueron interceptados los ahora desaparecidos y cómo, en tres ocasiones, fueron golpeados en el rostro. No obstante, los militares negaron haberlos golpeado, argumentando que su actuar buscaba evitar que los detenidos los miraran directamente.

“No fue golpe. Nuestro procedimiento es evitar que nos vean a la cara. Lo único que estábamos haciendo era pedirles que giraran el rostro. No hacían caso y estábamos intentando que obedecieran”, justificaron.

Justificaciones de los uniformados

“Estábamos en la tensión del momento, en la adrenalina. Actuamos rápido”, justificó uno de los militares, quien afirmó que no podría identificar cuál de sus compañeros habría golpeado a los menores que fueron subidos a la camioneta.

Sobre el presunto robo en el que pariciparon los menores

Al ser consultados sobre si creían que fue correcto tratar de esa manera a los menores o si sería apropiado someterlos de tal forma, respondieron que actuaron en atención al llamado de personas que denunciaron un robo en el lugar.

Los dos militares no precisaron si ellos observaron a los menores cometiendo algún robo. Pero explicaron que un primer grupo de uniformados sí observó el presunto delito porque se bajaron rápidamente de la camioneta. Aquello pasó cuando permanecían esperando que el semáforo cambiara de luz para regresar a Taura.

“Nosotros acudimos al llamado de la gente que estaba en el sitio. El personal que se bajó primero sí los vio. Eran alrededor de ocho o diez personas. A estas personas se las observó”, concluyeron.

Los desaparecidos son:

Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años

Nehemías Saúl Arboleda Portacarrero, de 15 años

Los hermanos Josué Didier e Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 14 y 15 años, respectivamente.

