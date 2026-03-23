Caso Ligados: Abogados de Bonifaz y Verduga intervienen en preparatoria de juicio

La abogada de la consejera Nicole Bonifaz fue una de las primeras que participó en la exposición de las defensas técnicas, durante la audiencia preparatoria de juicio.

La jueza Daniella Camacho reinstaló este 23 de marzo de 2026 la audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados, en el que la Fiscalía investiga a Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); a Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) y a tres personas más por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para tomar el control de ciertas entidades del Estado mediante la designación irregular de autoridades.

Durante la sexta jornada de la audiencia de este lunes, la magistrada dio paso a la exposición de las defensas técnicas de los siete procesados, una vez que concluyeron las intervenciones de la Fiscalía y del delegado del CPCCS, quien actúa como acusador particular en este caso.

Una de las primeras en intervenir fue la abogada de la actual consejera, Nicole Bonifaz. La defensora cuestionó los argumentos de la Fiscalía y, con base en el informe pericial de los chats del teléfono de Verduga, dijo que, aunque se hace alusión a su cliente, “no existen conversaciones que se puedan atribuir a Bonifaz en términos criminales ni coordinación en la supuesta organización ilícita (...).

Se le menciona, pero en las conversaciones materializadas no hay diálogos que se le puedan atribuir más allá de términos de trabajo ni acredita pertenencia a un grupo o planificación de estrategia delictiva ni apropiación de un plan común”, manifestó la jurista ante la sala de la Corte Nacional de Justicia.

Por ese motivo, solicitó que la jueza no acoja el pedido de llamar a juicio a Bonifaz y que se revoquen las medidas cautelares que pesan sobre la funcionaria.

Verduga cuestionó la investigación de la Fiscalía

En su momento también Verduga intervino en la audiencia. Allí tildó al dictamen acusatorio del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, como "una narrativa" y "construcciones especulativas". Además, descartó la supuesta incidencia en los procesos de selección, ya que aseguró que había sido él quien habría denunciado que el CPCCS dilató la designación del titular de la Judicatura y mantuvo a autoridades prorrogadas.

El exconsejero Augusto Verduga habló en la audiencia preparatoria de juicio del caso Ligados. Foto: Captura de pantalla

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El exconsejero también consideró que se habría "manipulado" una sentencia de la Corte Constitucional (CC) para efectuar el allanamiento en el que le incautaron su celular y calificó como un "espionaje" a la investigación de Fiscalía.

Posteriormente, habló su abogado, quien manifestó que presentar una denuncia "no es delito" en referencia a las acciones que interpuso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El defensor de Verduga rechazó el dictamen acusatorio, pidió que Camacho dicte el sobreseimiento del exconsejero y que revoque las medidas cautelares en contra del exvocal, pues él tiene vigente una orden de prisión preventiva porque incumplió la prohibición de salida del país y huyó a México cuando se inició la investigación.

A lo largo de esta jornada, Camacho dispuso varios recesos y luego se retomó la sesión hasta pasadas las 18:39.

Está previsto que los abogados continúen con la exposición de sus argumentos, para lo cual tendrán 30 minutos cada uno.

El lapso no agradó a Verduga. Él habló en el inicio de la audiencia y dijo que “no estaba de acuerdo” con el tiempo otorgado por Camacho porque la intervención de la Fiscalía había tardado días; la magistrada le llamó la atención porque no le concedió la palabra y luego silenciaron el micrófono del procesado.

Después de que los abogados de los procesados terminen sus exposiciones, la Fiscalía podrá debatir los argumentos de las defensas.

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