Caso independencia judicial: Fausto Murillo entrega su testimonio

Que la suspensión y la destitución del juez Walter Macías, en 2023, no siguió el debido proceso. Que no hubo los votos suficientes y que la Judicatura de Wilman Terán no le dio el tiempo suficiente para estudiar los argumentos y la documentación para la separación de Macías de su cargo, en la Corte Nacional de Justicia.

Esas fueron las afirmaciones que Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, hizo ante el tribunal de juzgamiento del caso Independencia Judicial, en el que están procesados Terán, expresidente de la Judicatura, Maribel Barreno, exvocal y otras nueve personas, entre estas, exasesores como Milton Altamirano.

Este lunes 9 de diciembre de 2024, en el quinto día de audiencia, la Fiscalía presentó como testigo a Murilo. Ante los conjueces temporales Olavo Hernández, Hernán Barros y Edison Cantos, quienes conforman el tribunal, el ex funcionario relató cómo se dieron las tres sesiones plenarias en donde se trató la suspensión y posterior destitución de Macías.

Primero se suspendió al entonces juez Macías y luego se admitió la denuncia

Estas sesiones se realizaron, dijo, en mayo y agosto de 2023. “En la sesión del 24 de mayo se iba a tratar el examen de admisibilidad. Quiero resaltar que yo solicité a Secretaría que se certifique si el denunciante (Estaban Celi) había reconocido la firma y me supieron manifestar que la Fiscalía se había llevado el expediente físico en un allanamiento y que estaba en cadena de custodia. Íbamos a decidir sin expediente”, resaltó.

También afirmó que en esa segunda sesión del pleno “recién se iba a conocer el examen de admisibilidad”, cuando en una reunión anterior, del 11 de mayo, ya se ordenó la suspensión del juez.

Estos hechos, más el poco tiempo que tuvo para revisar los documentos del caso, agregó, fue la razón para que se abstuviera de votar o, en una ocasión, para que abandonara el pleno, pues se había introducido el tema de Macías bajo el punto del orden del día denominado “asuntos varios”.

Luego de entregar el testimonio, Murillo fue sometido al interrogatorio de las defensas. El primero en preguntar fue Wilman Terán, cuya estrategia incluye el tratar de introducir información nueva o hacer insinuaciones. Por ejemplo, mencionó a un directivo de Teleamazonas como quien estaría detrás de su caso.

Cuando sus preguntas no eran calificadas por ser impertinentes, sugestivas, ambiguas o repetitivas, según el juez Hernández, entonces se iba en contra del tribunal. “Volvimos al mismo encubrimiento”, les dijo. La respuesta de Hernández fue llamarle la atención. “Yo le garantizo que está ante un tribunal absolutamente imparcial. No se está encubriendo a alguien”.

