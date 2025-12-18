Caso González: Exsargento de policía es sentenciado a 25 años de cárcel

El expolicía Darwin Condoy es el quinto sentenciado en el caso que antes se denominó Fybeca y Las Dolores

Durante la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal sentenció a Condoy Rosero a 25 años de cárcel por el delito de desaparición forzada.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió la pena en contra del quinto policía involucrado en el delito de desaparición forzada del caso González y otros, inicialmente conocido como caso Fybeca y Las Dolores. Los jueces sentenciaron al exsargento Darwin Stalin Condoy Rosero a 25 años de cárcel como coautor del delito de plagio, perpetrado el 19 de noviembre de 2003 en una farmacia de Guayaquil.

La resolución condenatoria llega casi un año después de la captura de Condoy Rosero, quien se mantuvo como prófugo de justicia por ocho años. Aunque él había huido, el proceso en su contra continuó al tratarse de una causa por violaciones a los derechos humanos.

Ahora el exuniformado forma parte el grupo de otros expolicías que ya fueron sentenciados: los exagentes Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés.

Durante a audiencia que se prolongó hasta la noche del 17 de diciembre de 2025, los jueces Felipe Córdova, Julio Inga y Javier De la Cadena, dieron a conocer su sentencia oral, en donde sentenciaron a Condoy con base en la evidencia presentada por Fiscalía, quien acusó al exuniformado de deformar parte del "grupo para-policial liderado por el exoficial de policía Eduardo González y otros agentes de esa institución, tanto en servicio activo como pasivo, quien actuó con la aquiescencia de todas las autoridades" para ejecutar un operativo antidelincuencial que derivó en la desaparición forzada de cuatro personas y en la ejecución de ocho víctimas dentro de la farmacia.

El sentenciado "cuidó" los exteriores de la farmacia en el operativo

Para sostener su acusación, el Ministerio Público presentó en noviembre las pruebas contra el exsargento y explicó que la función de Condoy en la estructura de la organización para-policial era "cuidar todo lo periférico, es decir, del control externo a la farmacia y tuvo una participación principal en la distribución de roles, misma que fue funcional para proteger las actividades que desarrollaban (los otros involucrados) dentro del local".

Además de la pena de cárcel, el exagente sentenciado deberá pagar una multa de 800 salarios básicos, equivalentes a 376.000 dólares, cancelar el tratamiento psicológico de las víctimas indirectas y cancelar una reparación integral.

En este caso, el exoficial González, quien encabezó el operativo policial, aún sigue prófugo de la justicia.

