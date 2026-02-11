Caso Goleada: "Debe prevalecer el estado de derecho", dice Pabel Muñoz

Muñoz expresó su preocupación por la orden de prisión preventiva a Aquiles Álvarez

El juez anticorrupción Jairo García Serrano dispuso la prisión preventiva para 10 de los 11 procesados en el denominado caso Goleada, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La decisión se conoció la tarde de este 11 de febrero de 2026, tras la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial.

En este proceso, la Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria.

Hasta el cierre de esta nota, los abogados de Álvarez permanecían en el Complejo Judicial y no han ofrecido declaraciones a la prensa.

Sin embargo, Ramiro García, uno de los defensores, se pronunció a través de su cuenta en la red social X. “Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo Serrano dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso Goleada. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada”, escribió.

Se pudo conocer que el alcalde guayaquileño será recluido en la cárcel 4.

Muñoz llegó luego del dictamen

Al Complejo Judicial también acudió el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien llegó pasadas las 16:30 y fue recibido con abrazos por parte de manifestantes congregados en el lugar.

Tatiana Coronel asume la Alcaldía de Guayaquil tras licencia de Álvarez Leer más

En declaraciones a la prensa, señaló que a todo ciudadano se le debe garantizar el estado de derecho y la presunción de inocencia.

Muñoz recordó que Álvarez ya portaba un grillete electrónico y se presentaba dos veces por semana ante la Fiscalía, en el marco del caso Triple A, y que no había dejado de cumplir con su agenda pública.

En ese sentido, expresó su preocupación por la medida de prisión preventiva y reiteró que “el estado de derecho debe prevalecer en cualquier circunstancia”.

Muñoz también se refirió a las declaraciones de la esposa de Álvarez, quien denunció que durante el operativo las autoridades les habrían apuntado con un fusil, pese a no ser una figura política. “Esperemos que la justicia haga y tenga su último resquicio de defender el estado de derecho. Debe prevalecer el estado de derecho”, manifestó Muñoz.

Afuera del Complejo Judicial se mantienen los manifestantes que respaldan al alcalde de Guayaquil. El caso Goleada continúa y ahora entra a instrucción fiscal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!