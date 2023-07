Caso Gabela: los mencionados esquivan cargos

En 74 páginas de la reconstrucción del tercer producto en el caso del asesinato del general Jorge Gabela Bueno, el perito argentino Roberto Meza Niella recoge todos los hechos que rodearon la compra de los Dhruv, sus denuncias y el asesinato.

Evidencia que no solo el tercer informe con los nombres de los posibles autores intelectuales desapareció durante el correísmo. También se esfumaron las pruebas del polígrafo aplicadas a varios sentenciados en el caso como autores materiales. La disposición de aplicar la prueba salió del exministro del Interior José Serrano, dice el informe reconstruido por Meza.

Ese es, según el perito, un insumo que en su momento había tenido relevancia y había permitido establecer la línea de investigación que permitió al experto arribar a las conclusiones y señalar a los posibles autores intelectuales en el caso.

Meza cita en el informe varias cosas de memoria relacionadas con la investigación que realizó el fiscal René Astudillo, a quien Richard Párraga mencionó por supuestamente haber recibido 20.000 dólares de alias Francis, el autor del disparo que hirió y mató al general Gabela.

Los nombres que escuché, el perito ya me los dijo cuando salió el primer informe. No me sorprende.

Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela

Él y Francis estuvieron detenidos juntos por cuatro días y ambos fueron puestos en libertad. Los datos bancarios citados en el informe indican que el 15 de julio de 2011 Astudillo hizo un depósito en su cuenta corriente por 20.000 dólares, aunque reconoció que no hay elementos que vinculen el depósito con la afirmación registrada por Párraga. Astudillo respondió que todo fue aclarado en 2013.

Las motivaciones que llevaron al asesinato de Gabela fueron profesionales y económicas, dice el informe. En el documento se señalan varios nombres como posibles autores intelectuales. El dedo apunta a Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa. Pero hay una cadena de nombres mencionados en el informe: el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente y expresidente Lenín Moreno, los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce.

Correa es mencionado por haber sido el presidente de la Junta de Defensa Nacional que hacía las adquisiciones. Gabela había advertido de las fallas de los helicópteros Dhruv que fueron adquiridos a la empresa india HAL. A la salida de Gabela, asumió como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el general Bohórquez, quien inmediatamente retomó el proceso de adquisición de las aeronaves y llamó a concurso. Según el perito, Correa delega a Moreno el presidir las reuniones de la Junta. El director ejecutivo de la Junta, Carlos Morales, aseveró que Correa nunca estuvo presente en las reuniones de esa instancia porque había delegado a Moreno en su representación.

El momento en el que los militares compraban algo no lo comentaban, entiendo, con la Junta de Defensa.

Lenín Moreno, exvicepresidente y expresidente

Sobre el informe, el expresidente Moreno dijo a EXPRESO: “No puedo manifestarme porque no lo conozco. Lo que sí puedo comentar es que un día durante un coctel en el salón del Colegio Militar en Parcayacu, se acercó el general Gabela y en una conversación muy rápida me dijo que los helicópteros que se pensaba comprar no eran los adecuados”.

Moreno añadió que como no era su competencia (por estar dedicado a la Misión Manuela Espejo), le dijo que pensaba que debía presentar sus observaciones por escrito al presidente Rafael Correa, “como de acuerdo con lo que tengo entendido, lo hizo”.

Todo aclarado en año 2018. Pura campaña política y este caso Gabela se convirtió ya en un tema político.

René Astudillo, fiscal de Guayas

Moreno indicó también que cuando Patricia Ochoa, viuda de Gabela, le visitó en Carondelet, le dijo a ella exactamente lo mismo. Moreno no recuerda algún incidente que haya expuesto Gabela en las sesiones que él presidió y que para confirmarlo debería revisar las actas de esas reuniones.

Aclaró que él no tenía ninguna “competencia para decidir acerca de si se compraban o no los helicópteros” y lo que entiende que pasa en esas juntas es que se informa qué se ha comprado. Antes de adquirir los helicópteros, hubo al menos cuatro intentos para la compra.

Del exministro Sandoval, se dice en el informe que recibió un oficio en el que se hacía conocer que la India tenía interés en hacer grandes inversiones en Ecuador. Pero el tema no había podido ser evacuado. El exministro declaró a este Diario que no ha sido involucrado en nada. “Salí del país el 20 de septiembre del 2008 a la Argentina como embajador y volví al país en mayo del 2013”.

Manifestó que el asesinato ocurrió en diciembre del 2010 y “nunca volví a ver ni nunca tuve ningún contacto con los presuntos involucrados”. Y sostuvo que el perito Meza debe tener mucho cuidado con lo que dice, “pues yo salí del ministerio junto al general Gabela en abril del 2008”.

Las responsabilidades para los generales (r) Espinosa y Bohórquez sí son más directas. Se los acusa además de seguimientos y amenazas. Buscamos sus comentarios, pero no obtuvimos su respuesta hasta el cierre de esta edición.

Conclusiones y sugerencias

La muerte del general Jorge Gabela terminaría con las denuncias públicas sobre la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv. Los mencionados en el informe pericial conocían sobre la falta de idoneidad técnica de las aeronaves, afirma el perito Roberto Meza en su informe entregado el martes a Patricia Ochoa, viuda de Gabela.

Los seguimientos y las amenazas al general fueron evidentes desde 2008 y hasta meses antes de su deceso, dice el informe reconstruido por el perito Meza. Sugiere que debería investigarse cómo Francisco Israel Cruz, el autor de los disparos que llevaron a la muerte al general Gabela, declarado muerto, obtuvo una nueva identidad. Además, recomienda que se localicen los resultados de las pruebas del polígrafo aplicadas a los sentenciados.

Pide además que se localicen las fotografías del local denominado La Madrina y los materiales audiovisuales faltantes que se encontraban dentro de la computadora que le retiró el Ministerio del Interior en 2013.