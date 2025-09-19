Caso Fito en EE.UU.: qué se espera de la segunda audiencia en Nueva York, hoy

Alias Fito se enfrenta hoy a una nueva audiencia federal en Nueva York, tras declararse inocente en julio pasado

Las autoridades señalan a ‘Fito’ como responsable de actividades ilícitas que afectan la seguridad pública.

Hoy, en punto de las 11:45 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, se llevará a cabo la segunda audiencia de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, frente al experimentado juez Frederic Block.

La diligencia se realizará en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Recordemos que alias ‘Fito’ se declaró inocente en la audiencia anterior, llevada a cabo el pasado 23 de julio de 2025.

Pronóstico del abogado Raymond Colón sobre el caso ‘Fito’

Para conocer los posibles escenarios de lo que se puede esperar hoy en la corte, consultamos al abogado penalista internacional Raymond Colón, quien nos dio su pronóstico basado en su experiencia de más de 20 años en este tipo de juicios por narcotráfico en Estados Unidos.

Según el abogado, alias ‘Fito’ podría enfrentar una condena mínima de 40 años y se trata de un caso que puede durar alrededor de un año.

Durante este periodo, los abogados defensores podrán presentar solicitudes para exigir las pruebas alegando que no se les brindaron suficientes o que no se entregaron a tiempo. Según indica el abogado Colón, todos estos trámites extienden la duración del caso.

Toda esta información se tramita bajo la Regla 16, que, según el Código Federal de Procedimiento Penal de EE. UU., rige el descubrimiento de pruebas en casos penales federales, exigiendo que la fiscalía y la defensa revelen mutuamente ciertas evidencias antes del juicio.

Vista exterior de la Corte Federal en Nueva York, sede del proceso contra Adolfo Macías Villamar. Diego Merchán

Posibles estrategias legales durante la audiencia

En un proceso penal federal, el camino inicia con la investigación y acusación formal, sigue con la audiencia de cargos y puede resolverse mediante un acuerdo de culpabilidad o, de no lograrse, llegar a juicio con jurado.

Si hay condena, el juez dicta sentencia bajo pautas federales y existe la opción de apelación. Según el Departamento de Justicia, la mayoría de los casos se resuelven antes del juicio, aunque en procesos de alto perfil, como el de alias ‘Fito’, suelen extenderse y ganar complejidad.

Durante esta segunda audiencia no se espera mucho; no se tomarán decisiones definitivas, solo se aportarán más pruebas, se actualizará la información sobre el detenido y se atenderán posibles requerimientos que Macías pueda solicitar al juez mediante su abogado.

