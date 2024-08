Caso Confourtable: Jueza Tapia desiste de habeas corpus, tras decisión de Fiscalía

De forma reservada se realizó este martes 20 de agosto de 2024 la audiencia de habeas corpus que presentó la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Enma Tapia, en contra del fiscal subrogante Wilson Toainga, en el marco del caso Confourtable. Se trata de una investigación por un supuesto favorecimiento de un fallo judicial para Wilman Terán, procesado por el caso Metástasis.

(Lea también: Allanamiento a juezas: por denuncia anónima, ¿se violó independencia judicial?)

Bancada ADN dice que respaldará a fiscal Diana Salazar en 'narcojuicio' Leer más

La audiencia estaba convocada para las 08:30 en la Sala de lo Contencioso Tributario, pero minutos después de que las partes procesales acudieran a la diligencia en la Corte, se indicó que la reunión fue declarada como reservada. La limitación se aplicó tras un pedido de un delegado de la fiscal general, Diana Salazar, al existir una indagación previa en este caso.

Poco más de una hora se conoció que Tapia desistió de la solicitud del habeas corpus. Esto porque la Fiscalía decidió dejar sin efecto la orden de inmovilización y traslado que solicitó en contra de la magistrada dentro de esta causa.

Tapia y la jueza nacional Katerine Muñoz fueron allanadas el pasado 16 de agosto, luego de haber otorgado una acción constitucional que permitió el traslado de Terán desde La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4, en Quito. Además se dispuso que el detenido, también procesado por el caso Independencia Judicial, tenga acceso a internet.

La fiscal Diana Salazar acudió a la audiencia por el habeas corpus solicitado por la jueza Enma Tapia, en el caso Confourtable. Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

La fiscal Salazar acudió a la audiencia de este martes y acompañó a Toainga. Ante la Sala, la defensa de Tapia expuso que la jueza desistía de su habeas corpus. Ayer, lunes 19 de agosto, la magistrada ya anunció que tomaría esa decisión.

Vicepresidenta Verónica Abad permanece en Israel a pesar de la escalada de tensiones Leer más

Tapia dice que había orden para "inmovilizarla"

En una entrevista con Notimundo, Tapia aseguró que presentó esa acción constitucional porque conoció que sobre ella pesaba una orden para trasladarla a la Fiscalía a declarar en la investigación del caso Confourtable.

"Llegó a mi conocimiento de que tenía la orden de inmovilizar y trasladarme a la Fiscalía. Decía la orden: 'de ser posible no esposarla y llevarla a un patrullero'. Es decir, si me localizaban en cualquier lado me iban a poner en un patrullero y llevarme. Presenté el habeas corpus porque no es necesario que me inmovilicen para ir a la Fiscalía General".

La magistrada dijo que a la par, presentó un escrito a la Fiscalía para solicitar fecha y hora en la que debe acudir a rendir su versión.

"No tienen que trasladarme en patrullero ni hacer show", manifestó. Tapia indicó que deberá acudir el miércoles 21 de agosto a las 08:00 a rendir su versión sobre los hechos por los cuales es sujeto de investigación. Aunque Tapia insiste: "no sé de qué se me acusa".

La jueza Emma Tapia responde a los allanamientos que Fiscalía realizó en su oficina Leer más

Jueza Tapia defiende su fallo

Luego de efectuarse los allanamientos, la magistrada dijo el 19 de agosto, en su cuenta de X (antes Twitter), que la resolución en el caso de Terán la tomó porque previamente "eso fue decidido anteriormente por su juez de instancia" y aseguró que "no he escogido una cárcel para Terán".

También aclaró que "no he ordenado acceso a internet para que el PPL se divierta. Ordenamos acceso exclusivo a la página de la Función Judicial".

En este momento en medios aclaro lo que se ha desvirtuado tanto:

1. No he escogido una cárcel para Terán, eso fue decidido anteriormente por su juez de instancia.

2. No he ordenado acceso a internet para que el PPL se divierta. Ordenamos acceso EXCLUSIVO a la página de la F.J. — Enma Tapia Rivera (@EnmaTapiaRivera) August 19, 2024

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!