Son los últimos convocados, pero están en la lista. El expresidente Rafael Correa y el excandidato presidencial y exfuncionario del Banco Central del Ecuador, Andrés Arauz, están en la lista de llamados a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el marco de la investigación del caso Foglocons que involucra a Álex Saab, calificado como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ahora detenido en los Estados Unidos.

El pleno de la mesa aprobó el calendario de comparecencias presentado por la legisladora de CREO, Ana Belén Cordero, que incluye también al actual gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán; la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia; al exministro de Economía, Diego Borja; al abogado de Foglocons, Jorge Zavala Egas; el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, entre otros.

La Comisión, el pasado 19 de octubre, calificó un pedido de la legisladora Cordera de abrir un expediente de indagación, en este caso sobre las exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela que involucran a Saab. Los asambleístas Roberto Cuero y Gabriela Molina del correísmo se abstuvieron en esa ocasión, pero en la votación de hoy el correísmo estuvo de acuerdo con el cronograma propuesto. Sin embargo, Cuero dejó claro que le parece que esta investigación le calló "como anillo al dedo" al oficialismo como una manera de desviar la atención de los Pandora Papers. "Para que no se diga que nosotros no queremos que no se investigue, usted cuenta con nuestro apoyo. Mi voto es a favor", dijo Cuero.

Los dos cayeron como anillo al dedo. Le cayó como anillo al dedo los Pandora Papers (a la oposición) y como otro anillo a otro dedo (al oficialismo), Álex Saab. Entonces podemos juntos llegar al altar. Este no es un tema de casualidad. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, considera que el caso Álex Saab y la investigación legislativa no son cuestión de casualidad. "Para mí no es nuevo", dijo refiriéndose a las investigaciones periodísticas en las que ha participado sobre el tema. Sobre los Pandora Papers, dijo Villavicencio, que ya que a la mesa que preside "no le permitieron investigar", en un periodo de no más de 15 días presentará un informe sobre las operaciones del presidente Guillermo Lasso como de los otros nombres que aparecen en la investigación periodística. "Lo haré a título personal y nadie me lo impide".