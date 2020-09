Carrasco: “Querían eliminarnos porque creían que iríamos con Correa”

La Contraloría recomendó al Consejo Nacional Electoral que elimine a cuatro movimientos por presuntas inconsistencias en el registro de firmas entre los que se encuentra Juntos Podemos, del exprefecto del Azuay, Paúl Carrasco. El precandidato habla sobre este informe, sobre las alianzas y sobre sus propuestas de campaña.

- ¿Cuál es su reacción frente a este informe? ¿Juntos Podemos no cumplió con todos los requisitos para ser aprobado?

- Nosotros pusimos las solicitudes en 2014 con las firmas y fuimos aprobados en el 2018. En el 2019 participamos en elecciones obtuvimos 20 alcaldías, 85 concejalías, 114 vocalías en juntas parroquiales, 3 prefecturas en alianza. Resulta que a los pocos meses de las elecciones, después de marzo, Contraloría saca un informe donde señala a 13 movimientos, pero sorprendentemente agarra solo a 4 de ellos y recomienda que se les revise la vida jurídica porque hubo malos procesos para la revisión de firmas. ¿Por qué no dijo eso de los otros nueve? Coincidencialmente los elegidos son partidos ligados al expresidente, uno al hermano del actual y nosotros. Pero, además, revisamos el informe y nos dimos cuenta que Contraloría realiza su auditoría con base en un informe de cuando aún no estábamos aprobados y nunca nos dieron posibilidad a la defensa.

- ¿La Contraloría no los llamó?

- No, pese a que recomienda después que nos eliminen. Jamás nos dio la posibilidad de decir que estaba mal el informe. Si quieren cerrarnos el movimiento, ciérrenlo bien porque están con un informe equivocado.

- ¿Cree que hay otra intención?

- Por supuesto, creyeron que nosotros le íbamos a dar el partido a (Rafael) Correa. En este país la Justicia y la institucionalidad se manejan en el marco de las percepciones y de quién tiene el poder. Pensaron que nosotros éramos correístas, pero no conocen la trayectoria que Paúl Carrasco tuvo como opositor al correísmo.

- ¿Y si deciden eliminarlos?

- Sería absolutamente injusto. Lo que pasa es que no quieren que haya participación. Yo creo que hay ciertos sectores que querían, o por lo menos intentaron, que se queden cuatro o cinco candidatos.

- ¿Cuáles son esos sectores?

- Sectores del Gobierno que intentaban resguardarse o protegerse para que tengan mayor opción candidatos afines a ellos. Pero eso no sucedió porque ahora tenemos una gran cantidad de candidatos, que a mí me parece bien, o sea, yo no sé por qué se asustan. Hagamos que la primera vuelta sea una primaria.

- ¿Y no cree que podría dispersarse tanto el voto que el primero gane en una sola vuelta?

- Yo soy un demócrata absolutamente convencido en la democracia para la convivencia. Yo creo que el país debe tener 20, 30 o 40 modelos porque somos megadiversos. El problema es que siempre nos quieren homogeneizar.

- En las pasadas elecciones usted estuvo en La Unidad y luego hizo una alianza con Guillermo Lasso, ¿por qué ha decidido ahora ir por su cuenta?

- No, no es que yo decidí. Nosotros renunciamos permanentemente a nuestras candidaturas. Pero no nos dieron posibilidad ni para empatar asambleístas. Hablamos con César Montúfar, Gustavo Larrea, que fue el más abierto, Guillermo Lasso, Guillermo Celi. Hubo un movimiento que nos planteó una alianza que consistía en desistir de la candidatura presidencial e ir cada uno por su cuenta en asambleístas. Entonces eso no es alianza. Eso no es construir consensos. Eso es súmate porque yo soy el mejor y el país ya está hasta aquí de los mejores. El país no necesita un mesías, necesita alguien que resuelva los principales problemas. Hay que hablarle a la gente con la verdad.

- Y ¿cuál es el problema que piensa resolver usted?

- Yo creo que el que más controversia trae es el económico. Necesitamos diseñar un plan económico desde la gente y con la gente, y que nos dé gobernabilidad. Si nosotros diseñamos un plan económico, implica un modelo productivo, que genere empleo.

- ¿Cuáles son las propuestas concretas?

- Nosotros creemos que hay tres formas de hacerlo. Uno: diseñando una propuesta clara de generación de recursos para el país de ingreso de capitales. Necesitamos tener liquidez y eso no se hace pensando en que va a venir inversión extranjera porque somos un país que estamos en crisis, que no le damos seguridad jurídica a nadie.

Dos: hay que controlar el rendimiento del capital. No puede ser que haya gente que tiene plata afuera. Se calcula que los bancos tienen 9.000 millones de dólares afuera, rindiendo intereses y ¿sus intereses son para quién? para los dueños de los bancos. Yo digo que está bien, pero ¿no sería mejor que esa plata esté acá? No solo los bancos. Hay empresarios, gente que tiene plata afuera, pero no pagan impuestos.

Tres: necesitamos dejar de depender del petróleo y depender de los minerales. Tenemos que ir a un modelo de autonomía, que, por ejemplo, lo que produce Guayaquil, se paga en Guayaquil, se declara en Guayaquil y se invierte en Guayaquil. Solo un porcentaje va al Estado como una forma de ser solidarios con el resto del país. No puede irse el dinero de Guayaquil a Quito para que el presidente gaste lo que le da la gana.

Yo creo que más deuda no es la solución, es cómo obtenemos mayores ingresos.

- Y ¿qué haría con el acuerdo firmado con el FMI?

- Hay que revisarlo. Yo creo que más deuda no es la solución, es cómo obtenemos mayores ingresos. Y para eso hay que levantar la producción, hay que traer capitales, controlar el que ya tenemos y ver cómo se queda en el país. Hay que mantener una buena relación con el FMI y también con el Gobierno chino y habrá que ver en qué condiciones está la deuda y en ese marco, efectivamente, ver si se puede renegociar o simplemente llegar a un acuerdo para que nos apoyen en el levantamiento de generación de ingresos, por ejemplo, en el tema minero.

- ¿Qué piensa usted sobre la idea de llegar al poder y querer eternizarse?

- Eso es una barbaridad. Lo que sí me parece es que el periodo no debe ser de cuatro años. Yo fui prefecto durante varios años y cuatro es muy corto para desarrollar. Debería reformularse a seis años, tener un periodo más porque solo un año te toma conocer la administración, peor si eres nuevo, tres años será un fracaso. Yo sí creo que deben alargarse en los plazos