El abogado guayaquileño Eduardo Carmigniani Valencia informó a través de sus redes sociales que se defenderá y no se esconderá de la imputación por cohecho, que la fiscal general Diana Salazar hizo en su contra.

Carmigniani es uno de los 37 imputados en el caso Sinohydro, en el que también se encuentra procesado el expresidente Lenín Moreno.

“He esperado con paciencia -sin huir-, las insólitas imputaciones de cohecho que anunció en mi contra la Fiscal General, en relación con el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Como no soy ni he sido nunca funcionario público no puedo ni podía ser sobornado. La única acusación que pudiera entonces hacérseme sería que yo hubiese entregado sobornos. Jamás lo hice”.

En su carta, el abogado dice que la Fiscalía no podrá probar que sobornó a alguien, porque no lo ha hecho. “Pese a todo esto, y pese a que ninguna alegación, y menos evidencia o indicio, ha presentado la Fiscalía de que yo hubiese, directa o indirectamente, sobornado a alguien, hoy ha pedido que se me imponga la absurda e inconstitucional prisión preventiva, por haber cobrado honorarios. ¡Claro que los cobre y están facturados! Pero de ahí a colegir que con ellos entregué aunque sea un caramelo a algún funcionario público hay una gigantesca distancia”.

En la audiencia, la fiscal Salazar ha pedido la prisión para los 37 procesados. Su argumento es que se trata de personas con y que pueden salir del país en cualquier momento. De hecho, dijo que hay 10 que se han radicado en el extranjero.

“Esta tarde me voy a oponer, con la fuerza que el caso amerita, a que el juez que conoce la causa ordene semejante arbitrariedad. Pero sí sucede y alguien piensa que me voy a esconder se equivoca, aquí estaré defendiendo mi reputación y mi buen nombre pues no voy a permitir que nadie los arruine Y por supuesto, en su momento el Estado tendrá que responder por semejante atropello”.

La audiencia de formulación de cargos se reinstaló hoy, 3 de marzo del 2023. Salazar solicitó la prisión preventiva de todos, salvo de 14 de los sospechosos por ser adultos de la tercera edad.

En declaraciones a EXPRESO: "Cualquier imputación de cohecho en mi contra es absolutamente insostenible”

“El delito de cohecho lo comete el funcionario público que acepta el soborno y la persona privada que entrega un soborno. En mi caso, nunca he sido funcionario público, por lo cual jamás pude haber incurrido en el delito de cohecho por el lado del funcionario que recibe algo”, explicó el jurista, y contó a Expreso que esperaba que la Fiscalía argumente su acusación “por el lado de la empresa privada que entrega un soborno al funcionario público”.

Pero, señala Carmigniani, que “la Fiscalía no ha dicho ni media palabra respecto a esto. Lo que ha dicho es que yo recibí unos pagos, y eso es verdad, pero que yo haya destinado ese dinero, que fue por concepto de los honorarios, a comprar un caramelo para sobornar a un funcionario público, hay un gigantesco abismo”.

Con respecto a la solicitud de prisión preventiva, el jurista refirió que seria “insólito”, al considerar que la Fiscalía no presentó ningún indicio que pruebe el cometimiento del delito o lo haya alegado.

Recalcó que no teme ha ser detenido porque se defenderá: “Sería una barbaridad y una monstruosidad que el juez acepte el pedido de prisión preventiva. Advierto que estoy en Guayaquil, no me he ido ni he corrido del Ecuador. Si me ordenan prisión preventiva me entregaré, porque no voy a permitir que con mi buen nombre jueguen”.

Sobre su defensa, Carmigniani señaló que repetirá la imputación de la Fiscalía, a la que calificó como hueca. “Hay que acabar con esta política de que con la prisión preventiva sacan corriendo a la gente y los tienen fuera del país años y años. Conmigo se equivocaron, si me ordenan la prisión me entrego y voy a pelear desde adentro contra esta infamia”, sentenció.