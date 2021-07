Carlos Pólit involucró a una docena de personas en irregularidades

José Serrano, César Navas, JJ Franco, Diego Sánchez Silva, Daniel Fernández de Córdova, Pablo Celi, Carlos Baca Mancheno, Thania Moreno, Valentina Zárate, Carlos Pareja Yannuzzelli, entre otros.

Carlos Pólit, excontralor sentenciado por concusión, salpicó a cada uno de ellos en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La mesa legislativa tramita el pedido de juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, preso en la cárcel 4 de Quito e investigado por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Pólit fue llamado para hablar de las acciones de personal con las que: cesaba en el cargo a Celi, encargaba la Contraloría a Sabett Chamoun y de su renuncia ocurrida el 20 de junio de 2017.

Desmintió primero al exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado por corrupción en la Refinería de Esmeraldas y preso en la cárcel de Ambato, que lo involucró en la recepción de dinero.

Aseguró que nunca recibió dinero ni de él ni de nadie.

Se refirió a la exsubcontralora Valentina Zárate. Cómo es posible, dijo, que alguien que trabajó ocho años en la institución diga que esta no tiene salvación. Preguntó por qué la exfuncionaria nunca le dijo nada de ningún acto y que solo agradecía por darle la oportunidad. “¿Por qué no dijo nada? ¿O era cómplice de la corrupción?”, se preguntó.

Reivindicó que auditó a funcionarios de cuatro gobiernos, excepto al de Lenín Moreno, algo que debía haber hecho “el usurpador”, como calificó a Pablo Celi. Aseguró que a él le puso en el cargo José Serrano, de quien dijo “que nadie toca, todo el mundo le da miedo”.

Recordó que en 2017 suscribió cuatro acciones para reintegrar a Celi de sus vacaciones y su cesación y el nombramiento a Sabett Chamoun.

Dijo que no encargó a Celi la Contraloría porque ya no confiaba en él, puesto que se presentó a pedir que no mande a la Fiscalía el informe con responsabilidad penal de la liquidación de gastos reservados en el caso de la comisión 30S.

Habló del exministro César Navas, de quien dijo que había cercado la Contraloría con policías haciendo parecer un estado de sitio y que además solicitó su alerta roja sin existir un proceso en su contra.

Del exfiscal Carlos Baca Mancheno, aseguró que le inició una instrucción fiscal y “así se fraguó mi salida con el apoyo de la Asamblea”.

Sus cuestionamientos fueron a Serrano. Le acusó de negarle su derecho a seguir en el ejercicio de sus funciones, presionándole para que presente la renuncia. “Me mandó dos emisarios a pedirme la renuncia a los Estados Unidos, que ya terminaría mi persecución”, recordó. Y nombró a esos emisarios: JJ Franco y Diego Sánchez. EXPRESO buscó a cada uno de los mencionados. Lo hizo a través de llamadas y mensajes de WhatsApp. Algunos respondieron. Serrano, Franco, Sánchez y Fernández no.

Por su parte, Zárate dijo que su intención “era hacer un análisis prospectivo de la Contraloría: si queremos mejorarla, debemos repensar su ingeniería. Nunca fui partícipe ni testigo de ningún acto de corrupción”, enfatizó.

Navas afirmó que nunca cercó la Contraloría y que el dispositivo que se acercó fue a responder por un posible altercado. Añadió que es mentira todo lo que afirma el excontralor y que fue a la parte constructiva, no a la parte tecnológica y de gestión del ECU-911. Y sostuvo que ese informe no existe.

Fiscalización

Se habló de la glosa de Claro

El eje de las comparecencias de ayer fue el posible desvanecimiento de la glosa de alrededor de 112 millones de dólares a la telefónica Claro.

Estuvieron exfuncionarios y otros convocados. Nelson Villavicencio relató el hostigamiento y persecución que ha soportado desde que no quiso desvanecer la glosa de Claro.

Además, advirtió que si “algo llega a pasarme a mí y a mi familia, será culpa de Pablo Celi y de la operadora Claro”.

El detalle

Inasistencia. No todos los convocados por la Comisión de Fiscalización respondieron al llamado. Entre ellos, Luis Miño y Esteban Celi.