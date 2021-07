El excontralor Carlos Pólit agita el avispero en la Asamblea

Carlos Pólit, el excontralor sentenciado por presunta concusión en el caso Odebrecht, reveló ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que el expresidente del Legislativo, José Serrano, lo presionaba para que renuncie.

Lo hizo durante su comparecencia en el trámite del juicio político que sustancia esa mesa legislativa en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, preso en la cárcel 4 e investigado por posible delincuencia organizada.

Fernando Villavicencio, presidente de Fiscalización, señaló que la presencia de Pólit la impresión que dejó es que el desvanecimiento de glosas no es un tema nuevo ni involucra solo a Celi. Habría sido una constante y empezó con Odebrecht y contó con un criterio del exprocurador.

Además, rescató la revelación de que “firmó la renuncia con fecha 20 de junio ante dos emisarios que fueron enviados por el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano”.

#CarlosPolit afirmó que entre #JoseSerrano y #PabloCeli hubo un acuerdo para que @ContraloriaECU no realice un examen especial a contrataciones del Min. del Interior para adquirir patrullas, perros, uniformes, hechas de forma directa y sin estudios previos. "Por eso me sacaron" pic.twitter.com/Z24mtgeDWd — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) July 24, 2021

Pólit dijo que el extitular de la Asamblea le ofreció poner fin a una presunta persecución en contra de sus hijos a cambio de la renuncia. Citó como los emisarios a un abogado guayaquileño y a un empresario quiteño de seguros.

EXPRESO intentó contactar sin éxito a los mencionados. También buscamos telefónicamente al expresidente de la Asamblea a los números a los que respondía antes de su salida del Legislativo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

#URGENTE #CarlosPolit revela que el ex Pte. de la Asamblea #JoséSerrano le presionaba para que renuncie y que él envió a dos emisarios a Miami para que firme la renuncia: el abogado JJ Franco y Diego Sánchez Silva, amigo íntimo de Serrano. pic.twitter.com/t7oyaZV80s — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) July 24, 2021

Pólit aseguró que el objetivo detrás de su salida era tomarse por asalto el organismo “para liberarse de sus responsabilidades”. Habló de informes que involucrarían a Serrano, al exministro César Navas, al exfiscal Carlos Baca Mancheno.

En chats intercambiados con Navas se habría hecho referencia al informe. Este Diario consultó un comentario de Navas vía WhatsApp. Seguimos esperando su respuesta. Pólit citó actuaciones del exfuncionario Daniel Fernández y se exhibió un chat en el que le pedía copias de la presentación de la denuncia ante la fiscal Thania Moreno por un informe de la exSenain por gastos especiales.

Fernández estuvo en Fiscalización el viernes. Tras lo señalado en su intervención Pólit cree que hubo mentiras y le pidió que rectifique y diga la verdad. “Cómo es posible que niegue el informe con indicios de responsabilidad de liquidación de gastos de la Secretaría de Inteligencia, él le entregó a la fiscal que era cercana a Serrano”, dijo. Se refiere a Thania Moreno.

Fernández no respondió a la consulta que le formuló este Diario vía WhatsApp. Quien sí lo hizo fue Moreno, exfiscal subrogante. Indicó hay una investigación abierta por ese tema que lo hizo como fiscal subrogante. Desconoce el estado, pero asegura que entregó esa investigación al fiscal subrogante en marzo del 2018 con diligencias realizadas.

De Baca, el excontralor, aseguró que no podía haber sido designado fiscal por el informe con indicios que tenía en su contra. Pero el exfiscal contestó que “cuando me postulé a fiscal general quien era contralor era Pólit. De manera que si alguien ‘ocultó’ el inexistente informe solo podía ser él mismo. No me extraña que sus 10 millones de razones que tiene para odiarme le hagan decir esa clase de tonterías”, dijo.

Añadió que cuando Participación pidió información a la Contraloría sobre los candidatos Pólit certificó que no había informe en su contra.

Expediente

La fiscal Diana Salazar informó en la Comisión de Fiscalización que a Pablo Celi se le han abierto 18 investigaciones previas por varios tipos penales.