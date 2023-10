El cantón esmeraldeño San Lorenzo vivió un feriado sangriento

Muertes. La violencia no para en el cantón San Lorenzo.

San Lorenzo se ha convertido en las últimas semanas en el epicentro del crimen en la provincia de Esmeraldas. Con más de 45 muertes violentas en lo que va del año, este cantón fronterizo se desangra día a día, mientras su población vive en zozobra y con miedo porque las balaceras se desatan de un rato a otro y en cualquier lugar de esta ciudad de aproximadamente 42.000 habitantes.

Durante este feriado, por ejemplo, se registraron al menos seis asesinatos en distintos barrios de la ciudad. Sin embargo, según el coronel Liderman Hermosa Vallejo, jefe del distrito San Lorenzo, la Policía no tiene registros de levantamiento de cadáveres durante estos días de asueto, lo que hace presumir que las víctimas no pasan por el procedimiento legal, por lo que no forman parte de las estadísticas oficiales.

“No hemos registrado ningún levantamiento de cadáver este fin de semana. Solamente el domingo tuvimos un menor de 12 años herido como víctima colateral y otra persona de 26 años herido también, no tenemos más reportes”, aseguró a EXPRESO el coronel Hermosa.

Sin embargo, habitantes de San Lorenzo, a través de sus redes sociales reportaron diversos casos de balaceras durante todo este fin de semana de feriado en barrios como Zona Franca, Cementerio, San Martín, La Magdalena, Luis Cevallos y Kennedy.

“La situación es crítica, la gente vive con miedo, solo este fin de semana hubo seis muertos, cuyos restos no pasan por el orden regular, es decir los familiares o amigos se llevan los cuerpos antes de que intervenga la policía”, explicó a EXPRESO un habitante de San Lorenzo que pidió no ser identificado.

La primera víctima de este feriado sangriento fue un joven identificado únicamente como “Cocote”, quien fue asesinado la mañana del sábado 7 de octubre por presuntos sicarios en el barrio San Martín.

La tarde del sábado fue asesinado otro joven identificado como “Mudo”, quien fue acribillado por gatilleros mientras caminaba por las calles del barrio Magdalena, a pocas cuadras del Cementerio General, zona altamente conflictiva y dominada por bandas criminales.

Los asesinatos en San Lorenzo continuaron el domingo 8 de octubre. La víctima fue Edwuar Quinteros Páez, conocido como “Cholo”, quien fue baleado a las 10:00 por sicarios en el centro de este cantón, mientras se dirigía a su domicilio.

Mientras que, por la tarde se registró una balacera cerca de la terminal terrestre de San Lorenzo, donde resultó muerto un taxista conocido como “Yiyo”.

De las otras dos víctimas hay poca información. Un periodista de un medio digital de San Lorenzo asegura que los datos son escasos porque hasta los mismos comunicadores han recibido amenazas para que no difundan los casos de asesinatos que ocurren en el cantón.

“Nos mandan mensajes de texto o nos llaman para decir que paremos, que nos van a matar si seguimos realizando publicaciones, pero nosotros buscamos la forma de seguir informando a la comunidad”, dijo un comunicador que tiene una página en Facebook y que pidió que no se divulgue su nombre.

Durante estos días, en redes sociales ha circulado un supuesto comunicado a modo de advertencia para sicarios y extorsionadores, a quienes les advierten que en San Lorenzo se desarrolla una presunta “limpieza” de antisociales. El comunicado, respecto al cual la Policía no se ha pronunciado, es firmado por una agrupación que supuestamente opera en las montañas de Colombia, Ecuador y Panamá.

“Venimos con una nueva esperanza para el pueblo, ya que este ha sido olvidado por las autoridades que no hacen nada por combatir las extorsiones y asesinatos que han ocurrido meses atrás por la gente del Cementerio y La Siate”, advierte el supuesto comunicado.

El texto continúa diciendo: “Pueblo Sanlorenceño, necesitamos su apoyo para poder acabar con la delincuencia por extorsión, asesinatos, lugares donde venden droga entre otros delitos; con esto quedan totalmente informados que, si siguen colaborando con los del cementerio, siete, Miduvi, Luis Cevallos, zona franca, carbonera y comunidades aledañas especialmente Ricaurte, les lloverá plomo. Les pedimos a la gente que no está involucrada que desalojen para que no caigan víctimas inocentes, porque no vamos a copiar código a nadie”, dice la advertencia.

Precisamente el coronel Liderman Hermosa Vallejo, jefe del distrito San Lorenzo, confirmó a EXPRESO que el principal problema que aqueja actualmente a este cantón son las extorsiones. “Estamos realizando las verificaciones necesarias y las investigaciones con los números telefónicos para brindar seguridad a los comerciantes de la localidad”, indicó.

