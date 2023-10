No hay quien frene el vandalismo en los puentes de Guayaquil

Grafitis y frases pintadas aparecieron en las bases del puente de la avenida Carlos Julio Arosemena, que colinda con Las Monjas; provocando una serie de reclamos por parte de la ciudadanía, que exige a las autoridades que sancione a los infractores para evitar que un espacio público más se dañe.

"Estamos hartos. No sé por qué aún ninguno de estos seres que garabatea los espacios públicos es sancionado. Es como si las autoridades jamás los vieran, cuando irónicamente el resto de ciudadanos lo hace. Me enoja ver como no existe multa para aquel que daña a la ciudad, porque sí, eso hacen: la dañan. No es que están pintando flores o cosas bonitas, no es que están llenando de color un espacio abandonado o gris. Simplemente llenan de rayas u obscenidades espacios que sí son utilizados por la gente y observados por todos", se quejó Lulú Garay, residente de la ciudadela Urdesa.

A decir de Garay, quien a diario recorre esta zona, hasta las 20:00 de ayer los "garabatos" hoy expuestos son la pared de la estructura no estaban. "No sé en qué tiempo lo hicieron, pero ahí están. Urge que las autoridades intervengan el lugar o al menos lo monitoreen porque en más de una ocasión se ha visto ya a algunas personas en situación de calle durmiendo entre los pilares", advirtió.

Sauces. Otro puente donde se ve la presencia de personas en situación de calle y drogas es el que conecta a Sauces con Samborondón Joffre Flores

Frente a esta situación, los guayaquileños vuelven a alzar la voz para exigir que las autoridades, empezando por la Alcaldía, incrementen los monitoreos hacia estos espacios.

Hace apenas unos días, EXPRESO publicó un reportaje en el que evidenció como en diez puentes se han detectado problemas ligados a drogas

Que en las entrañas de estas estructuras se ha impregnado el hollín por una evidente quema de cables, se detalló en el reportaje; que además alertó de un aparente desmantelamiento sistemático de los hierros en parte de la estructura que cruza algunas de estas obras, como el de la avenida Camilo Ponce Enríquez, en el kilómetro 12 de la vía a Daule, a pocos metros de la estación de Metrobastión, en el noroeste de Guayaquil, donde los daños se han vuelto evidentes.

