El candidato presidencial por el que quisiera votar

Todos los candidatos a la presidencia ofrecen más o menos lo mismo y todos tratan de explicar cómo podrían hacerlo. Sin embargo, ninguno convence completamente. ¿Saben por qué? Porque ninguno de los ocho candidatos es verdaderamente sincero. Ni la una ni los otros.

Quien ocupe la presidencia a partir de noviembre va a gobernar un año tres meses; es decir, 15 meses. Ese es todo el tiempo que va a ser presidente.

¿Han escuchado ustedes a alguno de los candidatos o candidata decir esto? No. Pero ofrecen hacer cosas espectaculares en esos 15 meses. Todos ofrecen acabar con la delincuencia, que habrá medicinas en los hospitales y que habrá mucho empleo. Unos quieren hacer una consulta, otros juran que cambiarán un montón de leyes, otra quiere crear nuevas comisiones de la verdad para cambiar la justicia, otros dicen que van a reducir el tamaño del estado y otros que van a traer inversión.

En definitiva, nos ofrecen el nuevo paraíso terrenal, un país maravilloso, recuperar la patria. Un país ecológico, un país sin crimen. Un Ecuador de paz y prosperidad, donde todos vamos a ser felices. Y todo esto, en 15 meses. Lo que no nos ofrecen es su agenda oculta. Por ejemplo, la candidata de la revolución ciudadana no nos dice que su intención es cambiar a los jueces y fiscales para liberar a todos los corruptos que se robaron el dinero del pueblo durante ese gobierno.

Por su parte, el candidato que siempre los ha denunciado no nos cuenta que su verdadero objetivo es la venganza en contra de ellos y no la justicia. El candidato de la ecología no nos revela su intención sobre la eliminación de concesiones en áreas como el petróleo o el sector camaronero. El candidato de RETO tampoco muestra que tiene interés en utilizar los fondos de los clientes de los bancos para gastarlo en “obras”. Estos son solo algunos ejemplos.

No sé ustedes, pero ya estoy cansado de que me mientan. Causa molestia que ninguno de los candidatos y candidata tenga la entereza de decirnos con sinceridad: “Voy a gobernar un año tres meses y en ese tiempo cumpliré con estas metas” … Y nos presente un cronograma mensual o trimestral con 15 casilleros en los que esté absolutamente claro lo que va a hacer cada uno de esos 15 meses y, nosotros podamos ir verificando si va cumpliendo o no (cumplió, no cumplió).

De esta forma, cuando hayan transcurrido diez meses y nos toque votar nuevamente, sabremos si ese presidente o presidenta, o su partido, merece otra vez nuestro voto o si buscamos a alguien diferente.

No es muy complicado hacer esto. Solo se requiere sinceridad y no tener agendas escondidas que no las dan a conocer en campaña. Son apenas 15 meses. Sería bueno para nosotros, los votantes, que los candidatos se tomen la molestia de poner por escrito cuál será su cronograma, paso a paso, durante ese tiempo. Quien lo haga, seguramente recibirá muchísimos votos. Al menos, ese es el candidato por el que yo quisiera votar.

Un promedio que sigue alto

Desde el año 1998 hasta la actualidad, los ecuatorianos han sido convocados a las urnas para elegir binomio presidencial en ocho ocasiones contando la del próximo 20 de agosto. La cantidad de duplas presidenciales ha fluctuado entre 6 y 16, con un promedio de 9 en estas ocho elecciones. El comicio de 1998 es el que menos candidatos ha registrado en este período de tiempo revisado con seis; siendo la pasada elección, la del 2021, la que más candidatos contó con 16.