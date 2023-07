Los asambleístas cesados por la “muerte cruzada” se fueron con el más bajo nivel de aceptación que jamás haya tenido el Poder Legislativo en Ecuador. Si usted es una de esas personas que estaba molesta por la actuación de los parlamentarios y se alegró cuando los mandaron a sus casas, permítame decirle que la Asamblea que viene no será muy diferente y le voy a explicar por qué.

Más allá de que un congreso, parlamento o asamblea siempre se desgasta porque sus integrantes se pasan debatiendo, tratando de lucirse, la calidad de ellos es muy importante a la hora de tomar decisiones.

Esa calidad desapareció casi por completo cuando los constituyentes de Montecristi decidieron que la mejor forma de elegir asambleístas es votando en plancha. Es decir, privilegió que se vote por un partido o movimiento antes que votar por personas. Esto impide que conozcamos a todos los candidatos. ¿Qué hacen los dueños de los partidos o movimientos? Ponen personajes interesantes o famosos en los primeros puestos de las listas y del resto no tenemos idea de quiénes son.

Obviamente, este método favorece a los partidos más grandes. Además, el Código de la Democracia impuso un sistema de distribución de escaños que los favorece aún más. Es así que, hasta las elecciones de 2017, si un partido obtenía entre el 35 % y 37 % de la votación, podía llevarse hasta la mitad de toda la asamblea.

Absurdo, pero así lo hicieron estos genios. Para 2021 el sistema cambió y aunque aún hay privilegio para los grandes partidos, le da posibilidades a los movimientos pequeños.

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que son poquísimos los ecuatorianos que leen todos los nombres de todas las listas de candidatos, menos todavía, leen sus antecedentes o sus planes de trabajo.

Otra razón por la que la nueva asamblea será igual de mala que la anterior es que muchos de los asambleístas cesados son candidatos. ¿Aprendieron algo de la muerte cruzada, los partidos políticos?

Parece que no. Los jefes de esos partidos saben que usted volverá a votar en plancha y terminará eligiendo a los mismos de quienes se quejaba hasta hace un mes. Por ejemplo, de los 47 asambleístas de UNES, 45 van por la reelección.

De los 17 asambleístas del PSC, 12 van por la reelección. Pachakutik y CREO no ha presentado candidatos para ninguna dignidad, pero algunos de sus exasambleístas han logrado acomodarse en otros partidos. También hay candidatos reciclados que se acomodan en cualquier parte como el ambicioso expresidente de la Asamblea.

Como si no fuera suficiente, vemos algunas figuras nuevas que aspiran a llegar a la Asamblea que son tan impresentables como algunos de los que se fueron. Por ejemplo, aquel médico maltratador de mujeres acusado de homicidio en otro país.

También hubo buenos asambleístas que fueron cesados, aunque deba contarlos con los dedos de una mano. Algunos quieren regresar y, aun cuando no coincido con sus ideologías ni principios, reconozco que sus voces son importantes y su accionar ha sido serio. También hay algunos nuevos candidatos que me gustaría ver actuar porque conozco sus antecedentes y pienso que son respetables.

Tan solo recuerde que quienes lleguen a la Asamblea, llegarán porque usted les da su voto. Yo, aún no he decidido quiénes tendrán el mío, pero les aseguro que no votaré en plancha.

No es una reelección

Los legisladores cesados que vuelvan a postularse en estos comicios anticipados y de llegar a ganar no contará como una reelección. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, precisó que la Corte Constitucional en una sentencia aclaró que esto no cuenta como una reelección para quienes quieran buscar continuar sus periodos. La reelección indefinida está prohibida en el país.