Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana colgó en sus redes sociales que supuestamente acompañó a la periodista quiteña Verónica Ibarra a una audiencia de mediación en la Defensoría del Pueblo de Panamá y que el objetivo de esta era “resolver su situación jurídica con el señor Enrique Gómez (asesor del embajador ecuatoriano en Panamá)”, la periodista difundió un video desmintiendo dicha información.

“Tengo que aclarar que no hubo ninguna audiencia de mediación. Hubo una reunión con el embajador Fernando Flores aquí en Panamá, para que me indique 12 días después de la denuncia que recién me van a acompañar en las gestiones que tenga que hacer en este país. Insisto: ni mis hijos ni yo hemos recibido ningún tipo de ayuda” expuso Ibarra.

Diario EXPRESO solicitó a la cancillería ecuatoriana que se detalle qué tipo de ayuda o asistencia se le ha dado a la periodista, que denunció violencia psicológica, económica y verbal de su pareja sentimental, Enrique Gómez; pero se refirió exclusivamente al tema de la separación del diplomático.

“En estos momentos, tal como se menciona en el comunicado, el ciudadano está realizando los trámites administrativos indispensables para su desvinculación y retorno, para lo que se le ha dado plazo hasta el 30 de junio, que entra dentro del período habitual de desvinculación para el personal que cumple funciones en el exterior”.

Tampoco se señaló sobre las acciones que ha hecho la diplomacia nacional en Panamá. Esto en respuesta a los argumentos de Ibarra, quien cuestionó la falta de gestión de las autoridades “Puedo dar fe de que las autoridades panameñas han actuado de forma autónoma y una vez que conocieron mi caso en redes sociales. Atribuirse el noble trabajo de otro país, sin coordinación y apoyo de Ecuador, deja mucho que decir de nuestras autoridades”. Gómez debe volver al país al terminar los trámites de entrega de funciones.