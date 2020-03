El Canciller podría ser procesado por desacato por la Asamblea

El canciller José Valencia sustentado en la resolución del COE nacional que pide a la Asamblea que no llame a los funcionarios hasta que pase la emergencia

La inasistencia del Canciller, José Valencia a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, podría traerle consecuencias políticas. Así lo anunció el presidente del organismo legislativo, Fernando Flores. Es la tercera vez que el funcionario no asiste al llamado de la Meas y no se descarta iniciarle un proceso por desacato.

Covid-19: El Comité de Operaciones Especiales se activa Leer más

El Ministro de Relaciones Exteriores fue citado para tratar sobre la restricción del ingreso al país de los ecuatorianos o extranjeros residentes en el Ecuador cuya medida fue tomada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se aplica desde el 16 de marzo de 2020 para combatir la crisis mundial por el coronoavirus o covit -19.

Valencia en el comunicado enviado a la Comisión se sustenta en la resolución del COE nacional que pide a la Asamblea que las comparecencias de los funcionarios se posterguen hasta después de la emergencia sanitaria.

“El COE nacional se encuentra activo desde el 12 de marzo de 2020 y permanentemente trabaja a través de sus miembros plenos, ministros y secretarios de Estado, en consecuencia de hace un llamado a la Asamblea Nacional para que las solicitudes de comparecencia de autoridades de Estado se posterguen hasta que la situación actual sea superada, tomando en cuenta que la prioridad del momento se centra en atender la emergencia sanitaria por el Covid – 19 en todo el territorio nacional”, señala el comunicado del Canciller que fue leído por la secretaria de la Mesa.

¿Con la visa a punto de caducar? Cancillería suspende los plazos que corren en temas migratorios Leer más

“El documento de escusa presentado por el Canciller, nos indica simplemente que no le quieren dar la cara al pueblo ecuatoriano, no quieren darle respuesta a los ecuatorianos de qué van hacer con esos más de 3.500 compatriotas que se encuentran varados en varios aeropuertos del mundo. Y no es un tema que usted Canciller nos solicite que hagamos la función de control político y fiscalización cuando esta situación pase, porque creo que usted debe darse el tiempo necesario para responderle a los ecuatorianos”, sostuvo el asambleísta Flores.