Canciller dice que pedir disculpas a México no está en la mesa de discusión

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, reaccionó sobre la resolución que aprobó el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) este 10 de abril de 2024 sobre el impasse entre Ecuador y México, relacionado a la aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas.

En la resolución se condena "enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y dignidad del personal diplomático de la Misión".

Además, se exhortó a ambos países a que inicien un diálogo e inicien acciones inmediatas para "resolver este grave asunto de manera constructiva".

Sobre este exhorto, Sommerfeld dijo: "Es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de la sede diplomática. Vamos adelante, como Ecuador vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos y eso es lo importante".

Argumentó que la OEA es un foro internacional para que a través del diálogo se escuchen a todas las partes y se saquen soluciones.

"Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países", señaló sobre el llamado al diálogo.

Sin embargo, al ser consultada sobre si Ecuador pedirá disculpas a México expresó: "Eso no está en la mesa de discusión en este momento".

Justificó que no asistió a las sesiones de la OEA del 9 y 10 de abril porque tuvo que acudir a una sesión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que aún no se ha emitido ninguna resolución sobre el caso. Además, tenía que comparecer a la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea Nacional, agregó.

Sommerfeld en efecto asistió a la Comisión pero no compareció, al igual que el ministro de Defensa, porque la sesión se suspendió.

"Es lamentable que con todo el descredito que le dio el pueblo ecuatoriano a la Asamblea hace un tiempo justamente por los espectáculos que vemos el día de hoy, que hay mucho grito, desacuerdo, todavía no se aprenda. Es una pena que haya sido suspendida porque estamos aquí los tres ministros. Es nuestro deber dar todas las versiones al pueblo ecuatoriano por la transparencia que ha buscado el presidente Noboa", manifestó.

"Nosotros vamos a decir aquí únicamente la verdad de los hechos", indicó al señalar que su comparecencia en la Comisión de Fiscalización se verá después.

Jonathan Parra, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, dijo que la sesión fue suspendida porque los incidentes continuaron aún después de que la sesión se declaró reservada. Antes hubo gritos y cruce de palabras. Los legisladores de la Revolución Ciudadana se oponían a que se declare la reserva porque el asambleísta Ricardo Ulcuango apeló la Presidencia.

Palencia, "en su parte final indicaba que iba a entregar información de carácter de reserva por la seguridad nacional (...), no puedo obtener la información si la sesión es pública. Solo era para la entrega de esa información", explicó Parra. "No ocultamos nada", añadió.

Los asambleístas de la RC también criticaron que Sommerfeld; la ministra de Gobierno, Mónica Palencia; y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no hayan comparecido primero en la Comisión de Fiscalización. Señalaban que esta mesa hizo antes la convocatoria.

En un inicio Fiscalización los convocó a las 08:30 y Relaciones Internacionales a las 08:20. Luego, Fiscalización modificó la hora, para las 07:00. Relaciones Internacionales lo cambió para las 06:50. Aunque la sesión inició pasadas las 07:00 en Relaciones Internacionales.

Parra precisó que se debe respetar el debido proceso y que hay precedentes, por lo que al tratarse de un caso que involucra las relaciones entre Ecuador y México, le compete conocer el tema a su Comisión.

Refirió que la apelación a su Presidencia, que hizo Ulcuango, se votó pero no se aprobó por lo que procedió con la declaración de la reserva. Detalló que se solicitó que sólo permanezcan nueve legisladores de la Comisión y dos más de cada bancada. "Los compañeros asambleístas querían incidentar la sesión y no salieron de la sala". Entonces suspendió la sesión "debido a que no habían las garantías".

Intervención de Kronfle

Esa votación sobre la apelación no se vio porque la Escolta Legislativa sacó a la prensa luego de pronunciarse la moción de Lucía Jaramillo sobre la reserva. Se conoció que tal votación se hizo tras la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien asistió a la Comisión tras los incidentes.

Parra dijo que lo que hace su mesa legislativa "es un procedimiento de fiscalización para saber los procedimientos que se ejecutaron de manera formal. Eso es lo que requiere la Asamblea". Luego de las comparecencias pendientes, de Sommerfeld y Loffredo, la Comisión elaborará un informe y tomará una decisión "democrática".

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Eckenner Recalde, dijo sobre la resolución de la OEA que "debemos ser altivos (...) porque existe un presidente de la República puesto los pantalones decidido a hacer respetar la normativa interna y externa".

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo que lo que pasó en la OEA ya lo esperaba el Gobierno pero que "este es un partido donde se empata, no se va a ganar y hacia allá vamos".

De su lado, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, cuestionó que "quieren ocultar los hechos porque no tienen argumentos" y que con los videos de la Embajada de México publicados el 9 de abril "se pudo constatar que no había tal riesgo (de fuga de Glas)". En ese contexto, acusó que los tres ministros tendrían graves responsabilidades.

