Canciller de Israel acusa a Maduro de ser “nexo” de grupos islamistas en Sudamérica

Israel advierte sobre una red oculta que operaría desde Venezuela y que podría estar reconfigurando la seguridad en la región

El canciller israelí Gideon Saar ofrece una declaración este lunes en la sede de la Cancillería paraguaya, en Asunción.

El canciller de Israel, Gideon Saar, acusó este 24 de noviembre, al Gobierno de Nicolás Maduro de operar como un “nexo” entre organizaciones islamistas —entre ellas Hezbollah, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen— y redes criminales en Sudamérica.

Durante su intervención ante el Congreso de Paraguay, en Asunción, Saar afirmó que estos presuntos vínculos han convertido a Venezuela en un punto estratégico para el desarrollo de estructuras de narcotráfico y terrorismo con alcance global. “Los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela”, expresó.

Señalamientos contra Maduro

El diplomático también sostuvo que el mandatario venezolano ha contribuido a desestabilizar su propio país, lo que ha generado una profunda crisis migratoria durante su gobierno.

Según Saar, Nicolás Maduro ha manifestado que Venezuela forma parte del “eje de la resistencia”, una referencia a la alianza entre su régimen y movimientos que son catalogados como terroristas por Occidente.

Israel busca fortalecer la cooperación en seguridad con Paraguay

La visita de Saar a Paraguay se enmarca en una agenda destinada a reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad

Según las autoridades israelíes, el objetivo es avanzar en acuerdos con el gobierno de Santiago Peña para fortalecer la asistencia técnica y operativa a fuerzas policiales y militares paraguayas, especialmente en ámbitos de inteligencia y combate al crimen organizado.

El canciller paraguayo Rubén Ramírez recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, este lunes en la sede de la Cancillería en Asunción. Foto: EFE

Objetivo regional

La gira sudamericana del canciller israelí concluye con la intención de ampliar la coordinación política y de seguridad en la región.

Esta línea de trabajo responde a la estrategia de Jerusalén de inhibir la formación de “corredores de terror”, rutas que podrían conectar a grupos armados de Medio Oriente con mafias criminales y redes de narcotráfico instaladas en Sudamérica y en zonas fronterizas del Atlántico.

