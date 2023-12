La 'campanada' de Rafael Correa lesiona y silencia al correísmo

Nadie quiere pronunciarse. No contestar los mensajes ni las llamadas telefónicas es la estrategia comunicacional por la que han optado las figuras políticas visibles del correísmo. Y es que del hecho de que su máximo líder y expresidente Rafael Correa haya alertado a través de su cuenta personal de X, sobre el operativo que preparaba la Fiscalía General del Estado, en torno al caso Metástasis, nadie quiere hablar. Unos ponen excusas, otros ni eso.

EXPRESO buscó entrevistar a Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC); Pabel Muñoz, alcalde de Quito; Aquiles Álvarez, burgomaestre de Guayaquil; y a sus asambleístas: Pierina Correa, Patricia Mendoza, Paola Cabezas, Roberto Cuero, Juan Pablo Molina y Alexandra Arce, sin éxito. Nadie contestó las llamadas ni los mensajes por mensajería instantánea.

El que sus figuras visibles no hayan hecho eco del pronunciamiento de Correa significaría que hay distanciamiento y que el liderazgo que antes imponía Rafael Correa ya no es el mismo de antes, afirma Johanna Naranjo, docente y experta en Comunicación Política, y agrega que la única que replicó el mensaje fue González, excandidata presidencial por RC.

Todo lo relacionado al movimiento Revolución Ciudadana, por favor hablar con los directivos del mismo. En cuanto al caso Metástasis, el país espera que haya justicia en este y todos los casos. Marcela Aguiñaga, expresidenta del movimiento RC

Esto, porque todas las figuras fuertes y que están relacionadas con el expresidente Correa ya han tomado una posición de distanciamiento muy fuerte; la más cercana: Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas. A este Diario, la funcionaria le dijo: “Todo lo relacionado al movimiento Revolución Ciudadana, por favor hablar con los directivos del mismo”.

Cuando se está en la esfera pública y eres un político, la única forma de lograr una transparencia en la gestión y en los actos es hablando con la prensa, asegura la experta en Comunicación Política; pero en el momento que no quieren hablar, están diciendo que algo están ocultando porque no quiere ser visible ante la prensa y mucho menos enfrentarse al escrutinio de los periodistas. Posiblemente “algo está pasando tras bastidores con el exmandatario y con el propio movimiento político”.

Esto porque la alerta de Correa denota que hay un gran tráfico de influencias en todo el sistema estatal y que sigue contando con personas muy cercanas dentro de la Fiscalía que le proporcionan información, evidencia Ivonne Téllez, especialista en Ciencias Políticas, catedrática e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Por favor, con la Relacionista Pública. Luisa González, presidenta del movimiento RC

A su juicio, justamente eso es lo que agrava sus acciones. Además de la “falta de responsabilidad en el sentido del manejo de la información tan delicada y cómo la utiliza, ya que puede devenir en una imputación de delitos de carácter penal y, también de obstrucción a la justicia, si se logra comprobar que estas acciones tuvieron una repercusión negativa dentro de una investigación legal”.

Téllez expresa que el silencio no opera favorablemente en este caso, por lo que recomienda que la organización política debería pronunciarse oficialmente sobre el respeto y el estricto apego por la independencia de poderes para que los procesos de índole judicial sigan su curso sin intervenciones de ningún tipo, pero aún más mantenerlo, ya que “esto sí denota que el Estado democráticamente está roto”.

Para David Chávez, sociólogo, politólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador, lo deseable sería que -si tuvieran una dinámica más organizativa y estructurada en su lógica de funcionamiento como organización política-, a la interna, el movimiento discute y adopta una posición partidista, consensuada y estratégica, pero quizás no se pronuncie. Es que, a la interna, manifiesta el docente, Correa no siempre consulta las cosas que dice, por eso los altos funcionarios del correísmo no quieren hablar, ya que sus publicaciones resultaron siendo incómodas, como en otras ocasiones.

Hable con Rafael Correa. Debería buscar una entrevista directa con él o con su equipo jurídico. No creo que pueda aportar demasiado al tema.

Paola Cabezas, asambleísta por el movimiento RC

“Creo que deberían explicar por qué se adelantaron con esa información, pero cada paso que da la Revolución Ciudadana tiene que evaluarlo ciento cincuenta mil veces, porque es el actor político más evaluado en todo el país”, considera Chávez.

Aun así, el efecto de lo que terminó siendo, un error político, califica el politólogo, se evaluará con el tiempo, pueda ser que logre sobrevivir, como en otras ocasiones, ya que “Correa ha tenido muchísimos errores graves, como el haber confiado en (Lenín) Moreno, que terminó yéndose con la derecha”, manifiesta Chávez.

Ante todo esto, Naranjo cree que estas acciones del exjefe de Estado van a terminar menoscabando al movimiento político Revolución Ciudadana, pero a su criterio será muy difícil que las figuras visibles del correísmo se separen porque son personas muy fieles, que le cuidan sus espaldas, ya que “están adoctrinados”. Por esto, tampoco cree que, ante este contexto, Correa pierda protagonismo en la política ecuatoriana. No obstante, puede que pierda adeptos y seguidores, estima la comunicadora política.

No puedo referirme a eso. Tengo que conversarlo con mi bancada; no puedo dar ningún comentario personal.

Juan Pablo Molina, asambleísta por el movimiento RC

Operativo Metástasis Entre el 14 y 15 de diciembre, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron más de 75 allanamientos, en el marco del caso Metástasis.

