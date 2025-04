"No es campaña, son valoraciones políticas": Gobierno defiende llegada de Erik Prince

A pocos días de la segunda vuelta electoral del 13 de abril de 2025, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, visita EXPRESO para evaluar la campaña del oficialismo; la polémica llegada del fundador de la empresa Blackwater, Erik Prince; y el panorama de gobernabilidad.

El próximo 10 de abril de 2025 culminará la campaña electoral de segunda vuelta. Tal como sucedió en el balotaje de 2023, el ahora presidente y candidato Daniel Noboa se enfrentará a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

El presidente y candidato Daniel Noboa envió un oficio al CNE indicando que realizaría actos proselitistas hasta el final de la campaña electoral. Tomada de la cuenta de Facebook de Daniel Noboa

El Gobierno, un actor más en la campaña del presidente Daniel Noboa

- ¿Cómo vive internamente el Gobierno los últimos días previos a la segunda vuelta?

Con trabajo y entusiasmo. Estuve en Cube (Esmeraldas), viendo que la mancha de crudo ha sido totalmente contenida y haciendo que la ayuda del Gobierno (bono) llegue. Hay unos alcaldes que prefieren darles la espalda a sus mandantes y, por tratar de hacer un daño, no ejercen sus competencias.

- Se ha cuestionado que el Gobierno se active en tiempo electoral. ¿El Gobierno también está en campaña?

Se trata de reactivar la economía, de inyectar circulante y de poder ayudar a emprendedores, mujeres, migrantes y la fuerza pública.

- Sin embargo, algunos ministros estuvieron recientemente entregando casas en Guayaquil, vestidos de morado (el color de ADN) y con un símil del lema de campaña de Noboa: ‘Ecuador adelante’. (Se le muestra un video de los ministros)

No veo si ese es el lema de campaña. Lo que sí veo es a gente trabajando, y eso es lo que rescato. En la primera vuelta nos criticaban por la falta de territorio, y ahora estamos haciendo esfuerzo y gestión.

- ¿No cree que este tipo de actos da la razón a la oposición sobre un abuso del poder en plena campaña electoral?

No les da la razón en nada. Si quieren denunciar, que denuncien. En 15 meses, donde hemos tenido que terminar un mandato anterior, evidentemente vas a tener una época en campaña si es que se decide optar ser elegido por el pueblo.

El empresario y exmilitar estadounidense, Erik Prince. TOMADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Erik Prince no es parte de la campaña de Noboa, dice ministro

- Otros cuestionan los tiempos. ¿Por qué algunas acciones no se hicieron antes?

El presidente no ha tenido el tiempo suficiente para emprender las acciones que puedan distinguir entre campaña y no campaña. Sin embargo, hemos puesto la lucha contra el crimen organizado y el desarrollo en una agenda a toda máquina.

- Una de esas acciones criticadas es la llegada de Erik Prince y sus declaraciones sobre las elecciones. ¿Eso no es conveniente para el presidente Noboa en plena campaña?

A Estados Unidos le importa lo que ocurre en Ecuador. No son temas de campaña política, sino valoraciones políticas. No podemos esconder el vínculo que existe entre las mafias políticas y el crimen organizado transnacional.

- ¿Prince es parte de la cooperación con el gobierno del presidente Donald Trump?

Está en una primera fase de reconocimiento y evaluación para, según eso, después ver las formas en las que se va a enganchar esto. No podemos descartar ninguna cosa. Todo ocurre en el marco de las excelentes relaciones que tenemos con la comunidad internacional y nuestro principal socio comercial (Estados Unidos).

- ¿Es gratuita la presencia de Prince en Ecuador o el Gobierno le está pagando?

En su momento se determinará. Una vez que se termine esta fase de evaluación para entender cómo se va a dar el nivel de involucramiento de esta cooperación internacional, ahí se verá. Será con transparencia.

En entrevista con EXPRESO, la asambleísta electa Paola Cabezas señaló que podrá con dialogar con ADN luego de la segunda vuelta electoral. Cortesía

La pelea de curules en la próxima Asamblea Nacional

- El correísmo, por su lado, llega al final de la campaña fortalecido por un acuerdo con Pachakutik. ¿Por qué el presidente Noboa no ha sumado apoyos similares?

Nosotros estamos conversando con quienes tengan una visión de país. El acuerdo (entre el correísmo y Pachakutik) fue un tongo, una estafa política. Nosotros conversamos con las bases y ellas se están encargando de castigarlos.

- Los acuerdos serán relevantes, en especial, en la próxima Asamblea Nacional, que está prácticamente partida por la mitad. El correísmo ya les ha extendido la mano, ¿cómo lo toman?

Es un pantallazo, solo una pose. Nosotros vamos a hablar con todos los sectores. En nuestra agenda no hay impunidad ni pacto con el narcoterrorismo ni las mafias políticas.

- Sin embargo, necesitarán sumar votos. ¿Cómo avanzan las conversaciones con el resto de asambleístas electos?

Tenemos conversaciones bastante avanzadas con algunos asambleístas independientes. No es una carrera por quién tiene más. No me gustaría hablar de números porque están creciendo.

De La Gasca ratificó que la eliminación del CPCCS está entre las propuestas para la Asamblea Constituyente. ARCHIVO

Regresar a los tres poderes del Estado, entre los planes para Constituyente

- La última vez que no hubo buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo el país terminó en una muerte cruzada. ¿Cómo evitarlo?

Tenemos que caminar hacia una Constituyente y dejar atrás una Constitución que no obedece a una sociedad actual. Debemos ir al poder constituyente para refundar el país desde un punto de vista de cómo queremos estructurarnos políticamente y algunos temas de derechos también.

- ¿Se regresaría a los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial?

Debería, como también puede haber un modelo distinto en donde las autoridades de control nazcan definitivamente con una fuente que los legitime y no que sean cuatro o cinco ‘gatos’ a través de un chat mafioso los que repartan cómo tiene que controlarse el país. No es el momento de dar más detalles.

- ¿Se puede estructurar una nueva Constitución con un país polarizado? ¿No sería el resultado de revanchismos?

Todo está en el diseño. El presidente tiene muy claro el diseño de país que queremos, que los ecuatorianos quisieran. Y a mí me parece que ese es el camino.

