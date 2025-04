Elecciones Ecuador 2025: ¿Cuántos votos se necesitan para ganar la segunda vuelta?

Este domingo 13 de abril se llevará a cabo el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González, quienes en la primera vuelta registraron una diferencia de votos muy ajustada: 16.746 votos separaron a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN) y de Revolución Ciudadana (RC).

Elecciones Ecuador 2025: ¿Quiénes pueden evitar las multas por no votar? Leer más

Esta diferencia tan estrecha mantiene la incertidumbre sobre el resultado final, lo que convierte a cada voto en un factor determinante para definir quién ocupará la Presidencia de la República para período 2025-2029.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado que los primeros resultados estarán disponibles a partir de las 18:00 horas del 13 de abril. Sin embargo, es probable que una tendencia más clara empiece a tomar forma hacia las 21:00, dependiendo de la velocidad del escrutinio y de la magnitud de la diferencia entre los candidatos.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar la segunda vuelta?

En términos de los votantes que podrían definir la segunda vuelta, se estima que los 1,2 millones de votos obtenidos por los 14 candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta estarán en disputa. Estos votos no son necesariamente "endosables", es decir, no están necesariamente inclinados hacia uno u otro candidato, lo que significa que tanto Noboa como González deberán intensificar sus esfuerzos para atraer a estos electores.

Las dos semanas de campaña que restan en la segunda vuelta serán un camino cuesta arriba para el presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González. Los pocos votos en disputa son esenciales para llegar al Palacio de Carondelet.



Lee más👉 https://t.co/Ux5wGvM6dB pic.twitter.com/cf09XSRlbT — Diario Expreso (@Expresoec) March 29, 2025

Además, el voto en blanco y los votos nulos, que suman más de un millón de sufragios, también podrían jugar un papel clave. De esos, aproximadamente 240.000 personas dejaron la papeleta en blanco, o anularon su voto, en señal de protesta contra los binomios. Aunque en una elección menos ajustada estos votos podrían ser considerados no determinantes; en un balotaje tan reñido como el que se prevé, podrían inclinar la balanza.

Noboa y González: Frases más polémicas de los candidatos rumbo a la segunda vuelta Leer más

Hasta este jueves 10 de abril, los candidatos podrán hacer campaña electoral. A partir de las 00:00 del 11 de abril habrá silencio electoral que terminará a las 17:00 del mismo día de las elecciones presidenciales.

Para ganar la Presidencia del Ecuador, un binomio deberá obtener más del 50 por ciento de votos válidos frente a su opositor. El 9 de febrero, los dos candidatos obtuvieron una diferencia de 0,17 % de votos, por lo que esta segunda vuelta presidencial en Ecuador se perfila como una de las más disputadas de los últimos años.

Las estadísticas que dejaron la primera vuelta electoral recuerdan que existen 1,2 millones de ciudadanos que prefirieron otra opción y 240 mil que no validaron su voto, por lo que este universo de electores es clave para definir el resultado final, que se conocerá este domingo 13 de abril de 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.