Se cumplen los plazos y empieza la etapa de definiciones. Este 3 de enero arranca oficialmente la campaña electoral, aunque los candidatos se vienen promocionando desde hace semanas y meses, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya hecho mucho para poner un alto a la toma de ventaja que ha sido generalizada.

Desde esta fecha, los ojos del país estarán puestos en las acciones y propuestas de los más de 63.000 aspirantes, entre titulares y suplentes, que buscan alguna de las 5.633 dignidades en disputa en prefecturas, alcaldías, concejalías y vocalías de juntas parroquiales.

Padrón 13,4 millones de ecuatorianos han sido llamados a votar en las elecciones seccionales.

Como si no fuese suficiente, tanto el radar del CNE como el de la ciudadanía también deberá estar puesto sobre la difusión de los perfiles de los 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, en teoría, no pueden hacer propaganda por su cuenta, y la campaña por el sí o el no en el referéndum convocado por el presidente Guillermo Lasso.

“Desbordada” fue el término que usó el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, al ser consultado sobre la precampaña electoral, en tanto que dijo que los vacíos legales para controlarla persisten y las capacidades del organismo electoral también son limitadas, lo que hace pensar que ese panorama de desenfreno no variará en los 30 días de proselitismo oficial.

Con el inicio de la campaña también se van agotando los plazos. El Comité Nacional de Debates Electorales tiene hasta mañana para presentar las preguntas para los 38 debates que se deben hacer en las localidades con más de 100 mil votantes. Hoy se prevé la reunión final de los integrantes de esta instancia.

El 7 y 8 de enero arrancan los careos entre los candidatos a prefectos de 17 provincias del país. En tanto que el 14 y 15 de enero, el turno será para los postulantes a alcaldes de 21 cantones a nivel nacional.

Si bien, en las elecciones presidenciales ya se desarrollaron debates entre los aspirantes, este proceso es inédito para las elecciones seccionales. El elevado número de candidatos hace dudar que el ejercicio sea del todo satisfactorio, por lo que algunos actores, como el integrante del Comité, Fernando Carrión, proponen la elección de alcaldes y prefectos en segunda vuelta, lo que daría mayor peso al debate.

Fecha El 3 de enero de 2023 a las 00:00 inicia oficialmente la campaña electoral que se extenderá hasta el 2 de febrero.

El 8 de enero también habrá el primer simulacro nacional de las elecciones. Acto que servirá para poner a punto los equipos informáticos nuevos que se implementaron para estas elecciones, aunque el sistema como tal, sigue siendo el mismo y solo ha requerido ajustes y adaptaciones. También permitirá medir los tiempos de votación y de escrutinio. El ejercicio se repetirá el 22 de enero.

Saber cuánto demorará un ciudadano en ejercer su derecho al voto es importante, teniendo en cuenta que cada uno recibirá siete papeletas, la mayoría de gran tamaño, y en localidades como Sevilla Don Bosco, Morona Santiago, en donde se desarrollará una consulta popular sobre su cantonización.

Además, se tendrá el tiempo estimado que tomará el escrutinio de votos y la elaboración de las actas, buscando evitar el mayor número de errores.