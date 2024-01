Consulta popular: El camino que deben sortear las preguntas del Ejecutivo

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió el 2 de enero las once preguntas de su consulta popular con los anexos a la Corte Constitucional (CC), para su análisis antes de que se convoque al pueblo.

La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 105, establece un periodo de veinte días para que la CC resuelva, a partir de haber iniciado el control previo, es decir desde que se avoque conocimiento.

“Si no lo hace, la ley le da un efecto de dictamen favorable, no es que no hay pronunciamiento”, explica Ismael Quintana, experto en derecho constitucional.

Tras un sorteo, la jueza constitucional Teresa Nuques es la responsable de analizar las preguntas y de elaborar un proyecto de dictamen que será puesto a consideración al Pleno del organismo constitucional, para que este decida si se aprueban las preguntas y los anexos.

La constitucionalista Alejandra Castañeda también explica que la jueza ponente tendrá que realizar el análisis considerando varios aspectos.

“Revisar el tema del lenguaje, que sea neutro; que las preguntas sean directas, sin carga emotiva; que no encaucen al elector a una respuesta específica; que tengan concordancia”, agrega la especialista.

El Ejecutivo también ha adelantando que enviará más preguntas a la CC. Puntualmente la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que serán cinco más.

“En lo político buscamos comunicar de manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles”, dijo la ministra días atrás.

Esas preguntas podrían buscar una reforma a la Constitución, a diferencia de las once interrogantes que ya envió Noboa.

Si es así, el análisis en la CC será más complejo y eso tomaría más tiempo, indica André Benavides, también experto en derecho constitucional.

“Ahí cambia, porque se necesitará hacer la revisión de las preguntas y después la vía de reforma constitucional. Entonces ahí sí puede demorar un poquito más”, advierte Benavides.

El especialista dice que este es un escenario que ya vivió el país, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso envió a la CC dos paquetes de preguntas, que después unificó.

La abogada Castañeda también indica que, eventualmente, la CC ordenará al Ejecutivo una corrección a una o más preguntas, o anexos, a manera de subsanación de los textos.

Ismael Quintana también precisa que cuando el presidente Noboa envíe el segundo paquete de preguntas, la CC tendrá que efectuar un nuevo sorteo para escoger al juez ponente, que podría ser la misma jueza, y así analizar la pertinencia de las interrogantes.

“Eso se ingresa por secretaría general. Como ahora en la Corte todo implica sorteo electrónico, se sortea electrónicamente. Puede que le vuelva a tocar a la jueza Nuques. Eso podría darse. Y entre los nueve, un nuevo ponente tendrá que emitir un proyecto de dictamen”, detalla.

Asamblea notifica sobre reforma

El viernes 5 de enero, la Asamblea Nacional notificó a la Corte Constitucional (CC) y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la reforma al artículo de la Constitución relacionado con las Fuerzas Armadas y su rol contra la delincuencia.

“La @AsambleaEcuador remitió al @cnegobec y a la @CorteConstEcu el texto de la reforma al Art. 158 de la Constitución, para que las FF. AA. presten ayuda complementaria en el combate a la inseguridad, a fin de que se continúe con el trámite correspondiente”, informó el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter).

