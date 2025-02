Los cambios en el gabinete de Daniel Noboa están llenos de interrogantes

Análisis | Los mensajes no claros como para decir que tienen una motivación únicamente política y electoral

Se podría pensar que los cambios en el gabinete ministerial que el presidente candidato Daniel Noboa ha hecho en las últimas semanas obedecen a una estrategia electoral con miras a la segunda vuelta que se realizará el 13 de abril. Sin duda, sacar a una ministra como Mónica Palencia que daba la cara con el tema de la seguridad en medio de una terrible alza en los índices de criminalidad, se puede entender como una fórmula para mejorar las medidas de seguridad en tiempos de campaña. También se podría decir que sacar a Juan Carlos Vega del Ministerio de Finanzas para reemplazarlo por Luis Alberto Jaramillo, que trabajó en una de las empresas de la familia Noboa, es para poder tener más recursos para inversión social durante la campaña.

Pero los mensajes que envía Noboa no son lo suficientemente claros como para decir que los movimientos tuvieron únicamente una motivación política y electoral. En realidad, es evidente que la decisión de recomponer el gabinete es parte de una estrategia para ganar la segunda vuelta. Sin embargo, si se analizan los movimientos se encuentra con que hay otros factores que hacen de estos cambios un rompecabezas difícil de armar.

El Ministerio del Interior es dirigido por Mónica Palencia. ARCHIVO

La incertidumbre en los cambios miniteriales

Está el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo. Noboa agradeció el trabajo de Antonio Naranjo y puso en su reemplazo a Édgar Lama von Buchwald. Si Lama fuera una figura de la salud pública se podría entender que quiso poner a alguien con mayor gestión que Naranjo para solucionar problemas en el sector de la salud, pero resulta que el nuevo ministro no tiene la más mínima experiencia en ese campo. Claro, a excepción de los antecedentes familiares que tiene: su abuelo fue el fundador de la clínica Kennedy y su papá es un reconocido cardiólogo. Cómo habrá sido que uno de los canales de televisión en su noticiero se equivocó y dijo que el nuevo ministro era su padre.

Lama von Buchwald es abogado personal de Noboa. Es más, su único trabajo es, según su hoja de vida, ser consejero judicial de Noboa. Fue, además, el abogado que más ha actuado en el pleito que Noboa tiene con las empresas del padre de su primera esposa, Gabriela Goldbaum. ¿Por qué colocó a un abogado en el Ministerio de Salud? ¿Por qué a un abogado tan vinculado a casos judiciales relacionados con él? Si la prioridad del presidente fuera pegar un sacudón en el sector de la salud para ganar adhesión electoral, hubiera nombrado a alguien con experiencia para armar un plan de salud emergente. La pregunta que queda, en todo caso, es ¿por qué nombró a uno de sus subordinados?

El reemplazo de Mónica Palencia también genera ciertas incertidumbres. Si la crisis de la seguridad está costándole tanto a la popularidad del presidente-candidato, lo normal es que hubiera escogido a alguien sin relación con la gestión actual del Ministerio del Interior. Sin embargo, el reemplazo de Palencia es el general de Policía, Fausto Buenaño, quien estaba al frente del viceministerio lo que no suena como si fuera haber grandes cambios en la estrategia del gobierno para neutralizar la arremetida brutal que, en época electoral, está aplicando el crimen organizado. No hay que descartar, sin embargo, que Noboa no haya encontrada a alguien más que le acepte el cargo.

Palencia, por su lado, deja el Ministerio luego de haber sido una de las ministras más fuertes del gobierno, pero que en las últimas semanas había bajado notablemente su perfil. Luego de un sonado juicio político del que aparentemente salió con buena imagen, no solo por sus presentaciones sino por los esfuerzos del gobierno por salvarla, Palencia finalmente dejó el cargo en medio de un gran silencio. En realidad, su nombramiento siempre fue polémico: ella había sido abogada de los principales acusados por la estafa de la Seguridad Social de la Policía, conocida como caso ISSPOL. Ser cabeza del Ministerio del Interior, responsable del caso, al mismo tiempo que abogada de los acusados era un infeliz e inaceptable conflicto de interés.

El exministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Internet

Lo del cambio en el Ministerio de Finanzas sí podría estar únicamente relacionado con la necesidad de contar más recursos para inversiones sociales durante la campaña. Sin embargo, no lo es: si bien es cierto que el nuevo ministro, Luis Alberto Jaramillo, por haber sido empleado de la cartonera de los Noboa va a ser mucho menos duro a la hora de autorizar los gastos, hay otras hipótesis sobre la salida del ahora exministro. Vega había tenido éxito en la política económica al haber aumentado significativamente la reserva internacional y de haber reducido el riesgo país, pero de lo que se sabe, en el Ministerio de Finanzas, fue su negativa a que el gobierno firme la concesión del campo petrolero Sacha lo que explicaría su salida. Según esta versión, Vega considera que la entrega del campo a un oscuro consorcio chino supuestamente estatal, pero con operadores privados, es un grave perjuicio para el país. Uno de esos operadores es la empresa Pacific-Rubiales con capital de exfuncionarios de la venezolana PDVSA y una larga lista de escándalos de corrupción sobre sus espaldas.

La versión dice, asimismo, que Vega tenía un informe de una consultora internacional que establece el valor de Sacha en 16 mil millones de dólares pero que el gobierno está dispuesto a entregarlo por muchísimo menos: en alrededor de 6 mil millones de dólares.

En todo caso, es normal que los gobiernos, cuando tienen urgencias políticas o electorales, necesitan echar mano de más recursos y Juan Carlos Vega parece que no estaba dispuesto a desordenar las cuentas fiscales. Para entregar recursos, sin duda, pinta mucho mejor Jaramillo.

