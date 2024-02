Camarógrafos denuncian abuso de la Armada: "Nos golpearon y rastrillaron el arma"

¿Y el orden? Uno de los agredidos, que por seguridad ha pedido discreción sobre su identidad, contó a EXPRESO lo que vivió la madrugada del 26 de febrero de 2024, mientras realizaban una cobertura periodística en un siniestro de tránsito registrado en la calle Ayacucho y avenida Quito, el centro de Guayaquil: "Nos dijeron que no se podía grabar, que nos retiremos. Les dije que me iba, que no pasaba nada, pero el militar se puso agresivo y me puso la mano en el lente", narra, y agrega que a la par agredían a su colega.

El hecho al que se refiere el camarógrafo se registró, según declaraciones de las Fuerzas Armadas, entre una patrulla militar y vehículo particular. En el que resultaron heridos cinco militares y una menor de edad: "El conductor que habría provocado el accidente huyó del sitio dejando a una niña herida dentro del automotor, la cual fue auxiliada por el personal militar y posteriormente trasladada a un hospital".

Según las Fuerzas Armadas, impidieron grabar a los tres medios de comunicación que llegaron al sitio para cubrir la noticia porque "se podría afectar la seguridad e imagen de la menor y del personal militar que se encontraban heridos en el sitio del accidente".

Sin embargo, según lo detalla uno de los camarógrafos que denuncia haber sido agredido, el militar, al enterarse que uno de sus colegas había grabado cómo lo golpearon y destruyeron el micrófono del medio de comunicación, se regresó y obligó a su compañero a arrodillarse para que borrara todo el material audiovisual de la cámara. Esto, en medio de insultos, amenazas y mientras uno de ellos rastrillaba su arma.

"Me dijo: Ah, tú eres de ( un medio de comunicación) y me quitó el micrófono para dañarlo. Yo me opuse, porque eso me lo iban a descontar a mi, y por eso me pegó un puñete en la quijada. Todo eso grabó mi compañero, pero un agente de la ATM le dijo al militar que había grabado y el militar se regresó y le dijo, a mi compañero, "déjate de hue..., te vamos a hacer hue... y rastrilló el arma. Le pegó puñetes. A mi me quitaron la cámara y a mi compañero lo arrodillaron y le hicieron borrar todo el material", detalla uno de los camarógrafos.

Sobre este caso, las Fuerzas Armadas se pronunció a través de un boletín, sin retroceder, pues refirió que dos de los camarógrafos acataron la orden, sin embargo, "el tercer camarógrafo insistió en realizar las grabaciones, a lo que el personal militar enfáticamente insistió que no era pertinente, porque se podría afectar (la seguridad e imagen de las personas accidentadas)".

Sin embargo, sobre los insultos, amenazas y proceder, no dio mayores detalles. Sobre todo, no desmintieron el proceder de los militares contra uno de los camarógrafos que, según sus declaraciones, los uniformados "abusaron de su autoridad".

