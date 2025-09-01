Calendario de feriados en Ecuador: fechas y días de descanso hasta el 2030

Los calendarios oficiales de feriados nacionales para los próximos cinco años ya están disponibles

Con el fin de incentivar el turismo interno y promover la planificación familiar, el Viceministerio de Turismo dio a conocer este lunes 1 de septiembre los calendarios oficiales de feriados nacionales para los próximos cinco años, comprendidos entre 2026 y 2030.

La publicación anticipada busca facilitar la organización de viajes y escapadas por el país, invitando a ciudadanos y visitantes a recorrer la diversidad natural y cultural que ofrece Ecuador.

Cada año incluirá 10 feriados nacionales, distribuidos a lo largo del calendario: Año Nuevo, Carnaval, Viernes Santo, Día del Trabajo, Batalla del Pichincha, Primer Grito de Independencia, Independencia de Guayaquil, Día de los Difuntos, Independencia de Cuenca y Navidad.

Con esta herramienta oficial, se busca que tanto las familias como el sector turístico puedan organizar con tiempo sus actividades, fortaleciendo así la economía local a través del turismo responsable y sostenible.

Feriados 2026

Año Nuevo – Jueves 1 de enero

Carnaval – Lunes 16 y martes 17 de febrero

Viernes Santo – Viernes 3 de abril

Día del Trabajo – Viernes 1 de mayo

Batalla del Pichincha – Domingo 24 de mayo (se traslada al lunes 25 de mayo)

Primer Grito de Independencia – Lunes 10 de agosto

Independencia de Guayaquil – Viernes 9 de octubre

Día de Difuntos – Lunes 2 de noviembre

Independencia de Cuenca – Martes 3 de noviembre

Navidad – Viernes 25 de diciembre

Feriados 2027

Año Nuevo – Viernes 1 de enero

Carnaval – Lunes 8 y martes 9 de febrero

Viernes Santo – Viernes 26 de marzo

Día del Trabajo – Sábado 1 de mayo (se traslada al viernes 30 de abril)

Batalla del Pichincha – Lunes 24 de mayo

Primer Grito de Independencia – Martes 10 de agosto (se traslada al lunes 9 de agosto)

Independencia de Guayaquil – Sábado 9 de octubre (se traslada al viernes 8 de octubre)

Día de Difuntos – Martes 2 de noviembre (se traslada al lunes 1 de noviembre)

Independencia de Cuenca – Miércoles 3 de noviembre (se traslada al lunes 2 de noviembre)

Navidad – Sábado 25 de diciembre

Feriados 2028

Año Nuevo – Sábado 1 de enero

Carnaval – Lunes 28 y martes 29 de febrero

Viernes Santo – Viernes 14 de abril

Día del Trabajo – Lunes 1 de mayo

Batalla del Pichincha – Miércoles 24 de mayo (se traslada al viernes 26 de mayo)

Primer Grito de Independencia – Jueves 10 de agosto (se traslada al viernes 11 de agosto)

Independencia de Guayaquil – Lunes 9 de octubre

Día de Difuntos – Jueves 2 de noviembre

Independencia de Cuenca – Viernes 3 de noviembre

Navidad – Lunes 25 de diciembre

Feriados 2029

Año Nuevo – Lunes 1 de enero

Carnaval – Lunes 12 y martes 13 de febrero

Viernes Santo – Viernes 30 de marzo

Día del Trabajo – Martes 1 de mayo (se traslada al lunes 30 de abril)

Batalla del Pichincha – Jueves 24 de mayo (se traslada al viernes 25 de mayo)

Primer Grito de Independencia – Viernes 10 de agosto

Independencia de Guayaquil – Martes 9 de octubre (se mantiene martes 9 de octubre)

Día de Difuntos – Viernes 2 de noviembre (se traslada al jueves 1 de noviembre)

Independencia de Cuenca – Sábado 3 de noviembre (se traslada al viernes 2 de noviembre)

Navidad – Martes 25 de diciembre

Feriados 2030

Año Nuevo – Martes 1 de enero

Carnaval – Lunes 4 y martes 5 de marzo

Viernes Santo – Viernes 19 de abril

Día del Trabajo – Miércoles 1 de mayo (se traslada al viernes 3 de mayo)

Batalla del Pichincha – Viernes 24 de mayo

Primer Grito de Independencia – Sábado 10 de agosto (se traslada al viernes 9 de agosto)

Independencia de Guayaquil – Miércoles 9 de octubre (se traslada al viernes 11 de octubre)

Día de Difuntos – Sábado 2 de noviembre (se traslada al viernes 1 de noviembre)

Independencia de Cuenca – Domingo 3 de noviembre (se traslada al lunes 4 de noviembre)

Navidad – Miércoles 25 de diciembre

Revisa el documento completo aquí:

