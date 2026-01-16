Buses paralizan ruta por extorsión en Santa Elena

Disparos e intentos de incendio, sumados al miedo, obligaron a suspender el servicio Cientos de pasajeros están afectados

Panorama. La estación de buses de la cooperativa lució vacía ayer, una situación que dejó a la ciudadanía sumida en la incertidumbre.

El miedo volvió a subirse a los buses en la provincia de Santa Elena. La mañana del viernes 16, la cooperativa de transporte público Horizonte Peninsular se vio obligada a suspender por completo sus labores tras recibir amenazas de extorsión dirigidas a sus choferes, en medio de una escalada de violencia que mantiene en zozobra a transportistas y usuarios.

La tensión se desató la noche del jueves, cuando dos sujetos armados dispararon contra una de las unidades de la cooperativa, sembrando pánico entre los conductores y encendiendo las alarmas entre los directivos.

Horas después, se confirmó que otro bus de esta misma empresa fue blanco de un intento de incendio. La rápida reacción de los propios transportistas permitió controlar las llamas y evitar una tragedia mayor.

Hay miedo e indignación entre los transportistas y pasajeros

Carnaval 2026 en Ecuador: 5 destinos baratos para viajar en feriado Leer más

Ante la gravedad de los hechos, los directivos de Horizonte Peninsular solicitaron protección urgente a la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de su personal y poder retomar el servicio sin poner en riesgo vidas humanas. “No se puede trabajar bajo amenazas”, señalaron de manera extraoficial miembros de la cooperativa.

Horizonte Peninsular opera la línea 11, una ruta clave que moviliza diariamente a cientos de pasajeros desde el balneario de Ballenita, atravesando la ciudad de Santa Elena, hasta Salinas y viceversa. La paralización dejó a numerosos usuarios esperando por un buen tiempo y obligados buscaron otras alternativas para llegar a sus trabajos, centros de estudio y actividades cotidianas.

La indignación ciudadana no se hizo esperar. “Es lamentable lo que está pasando. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta zozobra? Deben encontrar a esa banda de pillos y encarcelarlos”, expresó con visible molestia Glenda Yagual, una de las usuarias afectadas por la suspensión del servicio.

Este no es un hecho aislado. La violencia contra el transporte público se repite en la provincia. En septiembre de 2025, la cooperativa 2 de Noviembre también se vio forzada a paralizar sus operaciones durante 20 días, tras recibir amenazas similares de extorsión contra sus conductores.

El uso de los buses urbanos es muy importante para la transportación en Santa Elena. EXPRESO

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!