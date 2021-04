En busca de un tribunal especial para infractores por drogas

El narcotráfico no da tregua ni en tiempos de pandemia; y, tampoco el microtráfico de drogas, especialmente en los barrios, donde -en paralelo- se originan otros delitos por el consumo.

Una situación que, el pasado 5 de abril, fue abordada por María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), y el embajador Adam E. Namm, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control de Drogas (SE-CICAD), además de otras autoridades del país, donde analizaron la factibilidad de crear Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) en el Ecuador.

Una propuesta que lleva adelante la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la SE-CICAD, como una alternativa al encarcelamiento para infractores de drogas. “Considerando que la dependencia de sustancias estupefacientes es una enfermedad crónica y recurrente, se plantea abordar el tema como un eje fundamental de las políticas de salud pública para tratar al infractor dependiente desde el punto de vista sanitario, al tiempo de mejorar sus condiciones de vida”, señaló la Judicatura.

El embajador Adam Namm destacó en el encuentro que actualmente existen en el hemisferio 15 países que aplican este programa el cual permite, entre otras cosas, reducir los delitos relacionados con el abuso de sustancias, disminuir la recaída en el consumo de drogas y bajar el hacinamiento penitenciario que causa otro malestar a las autoridades.

Según un documento publicado por la CICAD, un TTD es una división especializada dentro de un tribunal integrado por casos que involucran a infractores que hayan cometido delitos menores no violentos, cuya raíz causal haya sido directamente su dependencia a las drogas. Estas personas, infractores dependientes de drogas, son las que participan de un programa de tratamiento bajo supervisión judicial. Un juez, capacitado en las cuestiones especiales que presentan los infractores dependientes de drogas, supervisa en colaboración con personal cualificado en el ámbito de la salud el progreso (o falta de progreso) de los participantes en el Tribunal de Tratamiento de Drogas bajo supervisión judicial. Eso, con los resultados que arroja una serie de pruebas de drogas que se llevan a cabo de manera frecuente y de forma aleatoria, así como con el apoyo de otras formas de supervisión.

La tabla de drogas es una herramienta con la que los policías se guían para diferenciar entre un consumidor y un expendedor. Archivo

Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, considera la propuesta muy interesante que debe ser discutida a nivel país, no solo por el Gobierno entrante en la prevención de drogas, sino por la academia. “Creo que en el Ecuador está todo por hacerse en el tema de prevención de drogas. (...) la Policía ha demostrado que es capaz de capturar la droga que va al exterior, pero qué pasa con la droga que se queda, porque esa es muy barata, muy accesible (...) es una tragedia interna que se vive”, señala el experto en seguridad. La falta de una eficiente rehabilitación social, en el tema, ha llevado -resalta- a la creación de clínicas privadas no autorizadas, muchas de las cuales han terminado incendiadas por los mismos internos, con resultados de muertes.

Pero para poner en marcha la propuesta, la titular de la Judicatura señala que se requiere de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal. “Es importante que dicha propuesta parta de un estudio técnico de factibilidad y carga procesal (...)”.

Camacho recomienda que no se cambie o elimine la tabla de consumo de drogas. Hacerlo, considera sería un error, ya que no existiría la herramienta para que policías, jueces y fiscales diferencien al consumidor y el expendedor.

LA CIFRA

15 países aplican este programa de la OEA lo que permite reducir delitos menores.

Con ayuda comunitaria

La doctora Julieta Sagñay, especialista en el tratamiento de adicciones, resalta la necesidad de la creación de los TTD, para que sea un juez quien ordene el tratamiento a seguir en un paciente o infractor. “A veces los padres me lo piden, pero después me puedo meter en problemas porque me pueden acusar de secuestro, ya me pasó una vez (...)”, dice la profesional, al revelar un incremento en el consumo de las que denomina drogas Z, en las mujeres.