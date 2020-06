Buenas noticias: esto es lo que nos deja la última semana de junio

En tiempos de pandemia, cuando todo parece negativo y escuchamos sobre fallecimientos, enfermedades y crisis económicas a diario, es muy fácil pensar que las cosas no van a mejorar. Te presentamos 5 noticias del mundo para no perder la esperanza.

1. La segunda ola de Ébola más peligrosa fue declarada terminada

La ola se declaró terminada esta semana. Reuters

Alrededor de 16.000 trabajadores de primera línea han batallado casi dos años contra el décimo brote de Ébola en la República Democrática del Congo, que ha sido declarado terminado esta semana.

“Este brote nos ha quitado mucho pero hemos aprendido lecciones muy valuables y desarrollado herramientas. El mundo está mejor equipado para responder ante el Ébola. Se ha autorizado una vacuna e identificado un tratamiento efectivo,” dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El brote declarado en 2018, ha sido el segundo más peligroso, y particularmente desafiante porque tuvo lugar en una zona activa de conflicto. En total hubo 3.470 casos y 1.171 sobrevivientes.

2. La municipalidad de Tel Aviv reconocerá parejas de hecho, incluidas las del mismo sexo

Celebración del Orgullo LGBTIQ en 2017 en Tel Aviv. internet

A pesar de que en Israel solo existe el matrimonio religioso, la municipalidad de Tel Aviv-Yafo ha decidido registrar parejas de hecho, incluyendo aquellas del mismo sexo, en el marco del mes del orgullo LGBTIQ.

"Esperamos que el Gobierno también se adentre en el siglo XXI y apruebe legislación para reconocer los derechos de esta comunidad, como el derecho a contraer matrimonio", manifestó el alcalde de la ciudad, Ron Huldaí, a través de su cuenta de Facebook.

Con esta medida; parejas laicas, homosexuales o de distintas religiones, podrán registrarse como uniones de hecho en la municipalidad de Tel Aviv-Yafo y recibir beneficios familiares como exenciones impositivas o mayores facilidades en trámites vinculados con sus hijos.

Etai Pinkas-Arad, líder del departamento LGBTIQ de la municipalidad, señaló que “el largo camino de la comunidad hacia la igualdad continúa, y el orgullo y amor prevalecerán.”

3. El Museo de Historia Natural de Nueva York toma acciones en contra del racismo

La estatua fue removida por simbolizar la subyugación de pueblos afrodescendientes e indígenas. AFP

La alcaldía de la ciudad aprobó la remoción de la estatua de Theodore Roosevelt en el marco de manifestaciones por racismo y brutalidad policial tras la muerte de George Floyd.

La estatua de “Teddy” lo presentaba andando en caballo, mientras un afrodescendiente y un indígena lo flanqueaban a pie a cada lado. Para muchos, esto simboliza el colonialismo y la discriminación racial.

“El museo de Historia Natural ha pedido retirar la estatua porque presenta explícitamente a afrodescendientes e indígenas como subyugados y racialmente inferiores. La ciudad apoya el pedido del museo”, dijo de Blasio, citando en el comunicado: “Es la decisión correcta y el momento correcto para retirarla.”

Theodore Roosevelt IV, bisnieto del ex presidente y fideicomisario afirmó: “El mundo no necesita estatuas, reliquias de otra época, que no reflejan los valores de la persona que quieren honrar, ni los valores de igualdad y justicia.”

4. En Vietnam se recupera el paciente más grave

El país ha logrado sobrellevar la crisis sin muertes. Internet

La recuperación del paciente más grave de COVID-19 en Vietnam, Stephen Cameron, un piloto británico que estuvo varias semanas en coma, permite al país mantener su estadística de cero muertos por el nuevo coronavirus.

“Ya puede abandonar la unidad de cuidados intensivos para hacer la rehabilitación y volver a su país en cuanto se completen los procedimientos necesarios”, declaró esta semana a los medios la profesora Pham Thi Ngoc Thao, subdirectora del hospital de Cho Ray, en Ciudad Ho Chi Minh, donde está ingresado el enfermo.

“En algún momento pareció estar cerca de la muerte, pero se salvó con las intervenciones médicas apropiadas”, dijo Ngoc Thao.

5. Golden Retriever más longeva del mundo cumple 20 años

Augie es la Golden Retriever más longeva del mundo. internet

August, apodada Augie, una golden retriever de Tennessee, cumplió 20 años, convirtiéndose en el perro más longevo de esta raza.

Pasó por tres hogares antes de terminar con Jennifer y Steve Hetterscheidt a sus 14 años. En promedio, los Golden Retriever viven hasta los 12 años, aunque hay casos de perros más longevos.

Nació el 24 de abril del año 2000, pero sus 20 años fueron anunciados esta semana por la página de Golden Hearts Golden Retriever Rescue: “Es oficial. ¡Que se sepa que Augie es la Golden Retriever más longeva que se haya conocido!”.