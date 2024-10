Bella Jiménez, exasambleísta, es detenida por la venta de cargos públicos

En cuatro sectores de Guayaquil se han realizado allanamientos por orden de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a la investigación sobre ciudadanos que participaron en la venta de cargos públicos aprovechando su condición de autoridades.

La institución colgó un post en sus redes sociales y expuso que hasta el momento hay cuatro personas detenidas, entre ellas la exasambleísta Bella Jiménez quien fue destituida en octubre de 2021.

En este proceso legal, se investiga el delito de concusión y se ha informado que se levantan indicios en las diligencias que se ejecutan. Se ha puntualizado que la noticia está en desarrollo, por lo que se espera más información en las próximas horas.

¿Quién es Bella Jiménez?

Jiménez era asambleísta de la Izquierda Democrática (ID) por la provincia de Guayas, fue elegida en las parroquias de Ximena y Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. Desde la ID se enfatizó que no era militante sino una invitada a participar en las elecciones de ese momento.

#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan varios allanamientos en #Guayaquil, en el marco de una investigación por presunta #Concusión. Hasta ahora, 4 personas han sido detenidas, entre ellas la exasambleísta Bella J. También se levantan indicios (en desarrollo). pic.twitter.com/kUxVUJyDyr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 8, 2024

El pasado 12 de octubre de 2021, hubo 131 votos a favor y una abstención en el Pleno de la Asamblea Nacional que destituyó a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez quien ingresó al Legislativo bajo la tienda de la ID.

Estuvo menos de cinco meses de haber arrancado aquel mandato que inició con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. En esa votación del pleno, solo ella se abstuvo de elegir y fue la última en votar.

En esa sesión, Jiménez lanzó acusaciones contra la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), y a sus asesores. Presentó sus descargos y no pudo evitar la destitución.

Jiménez no registraba pasado político, así como no registró título profesional en la Secretaría de Educación Superior y, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), no presentó para ese entonces (2021) la declaración del Impuesto a la Renta entre 2016 y 2019.

