La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional iniciará un periplo por varias provincias, para recoger sugerencias y observaciones que podrán ser integradas al proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior.

Uno de los temas que centran el debate de esa mesa legislativa es el de las becas para los estudiantes universitarios. El rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Ponce, pidió que los legisladores ajusten la concordancia entre la Constitución y la normativa que se pretende aprobar.

Esto para que, por ejemplo, los alumnos que apliquen o posean una beca universitaria no pierdan este beneficio en caso de tomar solo un 60 % de créditos educativos.

El presidente de la comisión, Manuel Medina, resaltó que el tratamiento de este proyecto aún se encuentra en la etapa de construcción o elaboración del informe para segundo debate, el cual será enviado al Pleno del Legislativo.

En este contexto y con el ánimo de sumar ideas, criterios y posiciones sobre la referida reforma, es importante recibir la opinión de la academia para el enriquecimiento de la ley, explicó el legislador del movimiento Pachakutik.

No es lo único en análisis. También se abordó la Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Hugo Benalcázar, experto en el tema, dijo que esta norma es difícil de aplicar porque no existe un presupuesto asignado y que no es posible que en la actualidad haya personas y empresas informales que brindan capacitación sin un marco legal regulatorio.