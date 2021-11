Las bases, escudo de decisiones de la Conaie

Diálogo. Iza sostiene que si bien el 10 de noviembre hubo coincidencias y avances, aún no hay un acuerdo.

El plazo se está terminando. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al Gobierno le quedan 72 horas para responder a su demanda de bajar y congelar el precio de los combustibles. La organización empezó a ejercer presión desde las comunidades.

Tras el encuentro del 10 de noviembre, los principales dirigentes anunciaron que, mientras el Ejecutivo analizaba la exigencia, se centrarían en socializar y consultar a las bases sobre las acciones a tomar, si no hay una respuesta positiva.

En los últimos días, estas visitas se intensificaron. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, estuvo en Pastaza y también en Cayambe, el fin de semana. Esto para conocer las “reacciones” y “decisiones” en torno al diálogo de hace dos semanas con el Gobierno.

“Todo depende del jueves 25. El Gobierno solicitó este tiempo para hacer las valoraciones correspondientes en materia de planificación presupuestaria”, dijo Iza en Puyo al ser consultado sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones.

Al menos desde Ecuarunari, jamás hemos ido a las bases a instigar, sino a comunicar. Carlos Sucuzhañay,

​Presidente de Ecuarunari

¿Qué significa consultar con las bases? El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, le afirmó a EXPRESO que, al contrario de lo que piensan las autoridades (que los dirigentes van a las comunidades a instigar para que tomen una postura), en realidad sí existe un proceso de diálogo interno.

“Lo que hacemos es poner en conocimiento la situación económica que vive el país, no solo en el tema combustibles. Preguntamos cómo están afrontando los créditos y la compra de insumos para la producción en el campo. No estamos diciendo que salgan a la huelga”, aseguró Sucuzhañay quien reconoció, sin embargo, que siente que hay un malestar en las comunidades.

No obstante, el sociólogo y poeta indígena Incarri Kowii duda mucho de que ese sea el real objetivo de ese supuesto acercamiento a las bases. “Evidentemente hay una estructura organizativa en la Conaie que tiene bases en las comunidades, pero si no hay una real diversidad de ideas, ¿qué debate puede haber? Hay una sola ideología que no se cuestiona, por eso las acciones son las mismas”, le dijo a EXPRESO.

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, le confirmó ayer a este Diario que el Ejecutivo tendrá el jueves una respuesta oficial a las propuestas de la Conaie.

La decisión saldrá de la Amazonía

La Conaie convocó a un consejo ampliado para el 27 de noviembre, en el que se analizará el pronunciamiento del Ejecutivo y definirán las acciones a seguir.

El encuentro se desarrollará en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), en Unión Base, Pastaza.

Varios sectores del movimiento presionan para retomar las movilizaciones; otros piden más apertura al diálogo.