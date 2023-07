Banco Pichincha cierra su agencia en San Lorenzo

El Banco Pichincha cerró su agencia bancaria instalada en San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, donde habitan unas 75.000 personas, sin socializar los motivos con sus clientes. No obstante, la ciudadanía de ese cantón asegura que la sucursal bancaria cerró a causa del alto grado de delincuencia que la rodeaba. “Sabemos que lo hace por seguridad, pero eso no justifica que el banco nos haya dejado sin ese servicio”, menciona el ciudadano Iván Caicedo.

Esmeraldas: presidente del GAD Parroquial de Alto Tambo fue víctima de sicariato Leer más

Para hacer reclamos, abrir cuentas bancarias, hacer grandes depósitos, sacar créditos, cambiar cheques y demás trámites para los que se necesita la atención por ventanillas y personalizada, el banco deja como opciones las agencias más cercanas que están en las ciudades de Esmeraldas y de Ibarra, ambas situadas a cuatro horas de distancia en auto desde San Lorenzo.

El cierre de la sucursal ha levantado la preocupación entre la ciudadanía y el último día de funcionamiento del banco provocó el colapso de las filas en las afueras de los cajeros automáticos. El cierre de la sucursal bancaria afecta a gran parte de la zona norte de la provincia de Esmeraldas, porque el cantón Eloy Alfaro, donde habitan 40.000 personas más, no contaba con agencia del Pichincha y su población acudía para trámites a la sucursal de San Lorenzo.

LEE TAMBIÉN: Pablo Arosemena: “Dejaremos los motores de la economía encendidos”

La entidad bancaria, a través de su Dirección de Comunicación, menciona a EXPRESO que deja en ese cantón cuatro cajeros automáticos (aunque por ahora solo hay dos) y seis corresponsales no bancarios, los denominados Mi Vecino. Señala, además, que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de reclamos de sus clientes en esa población. La institución bancaria prometió responder los motivos del cierre, pero hasta el término de esta nota, la respuesta no llegó.

Ordenan prisión a sospechosos de crimen de militar en San Lorenzo Leer más

“Con dos cajeros nos vamos a saturar. Y ¿qué pasará cuando nos salga mal un cheque o cuando se nos pierda la tarjeta? Tenemos que pagar $20 de pasaje de viaje para solucionar una tarjeta de $6. Es inaceptable”, opinó Robinson Valdés.

Marcelo Chuquizala, comerciante y miembro de la Cámara de Comercio del cantón San Lorenzo que integra a 80 personas, indica a EXPRESO que, dos meses antes del cierre, los comerciantes se reunieron con directivos del banco para solicitarles que no suspenda el servicio porque sería de mucha afectación para la ciudadanía en general. “No nos dieron el motivo, nosotros hicimos presión para que se quedaron los dos últimos meses más que estuvieron. Ahora los comerciantes, para hacer grandes depósitos tenemos que viajar a las ciudades”.

La entidad, que funcionaba en esa ciudad desde hace casi 30 años, era el banco principal de la población. Ahora, solo queda BanEcuador que, aseguran los moradores, permanece colapsado de clientes que llegan de diferentes parroquias para cobrar el bono.