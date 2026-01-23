Babahoyo cambia horario de recolección de basura: conozca los sectores

Fallas en tres camiones obligan a modificar recorridos en zonas como Barrio Lindo y La Puntilla

La sorpresa fue desagradable para Sandy Cujilán y decenas de vecinos en Barrio Lindo, Babahoyo. Al intentar depositar los desechos del hogar en los contenedores habituales, se toparon con depósitos desbordados.

Fallas mecánicas

No fue un descuido ciudadano, sino la consecuencia inmediata de una crisis logística en los servicios municipales: tres camiones recolectores sufrieron fallas mecánicas simultáneas, obligando a la Alcaldía a aplicar un plan de contingencia urgente.

La Alcaldía de Babahoyo confirmó, mediante un comunicado oficial, que el esquema de recolección matutino queda suspendido temporalmente en áreas críticas de la ciudad. La medida busca mitigar el impacto sanitario mientras se reparan las unidades averiadas.

Los sectores que deben acogerse a este cambio de horario vespertino son:

- Barreiro Viejo

- El Conchero

- La Puntilla

- Pireo 1 y 2

- Barrio Lindo

- Ciudadela Emelrios

- Carlos Alvarado

- Otto Arosemena (Desde la Av. Jaime Roldós hasta la Universidad Uniandes).

Aunque el Cabildo ha calificado la modificación como "de carácter temporal", no existe una fecha definida para el retorno al horario habitual. Las autoridades aseguran que se trabaja en la reparación de los vehículos, pero la normalización del servicio depende de la disponibilidad técnica de la flota.

