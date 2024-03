Autoridades recriminan el asesinato de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente

Autoridades y figuras políticas lamentan y recriminan en sus redes sociales el asesinato de Brigitte García, alcaldesa del cantón San Vicente (Manabí), quien recibió varios tiros la madrugada de este 24 de marzo, mientras se transportaba en su carro junto al comunicador, Jairo Loor Meza, quien también fue víctima.

Una de las primeras figuras en lamentar el hecho fue Luisa Gonzáles, excandidata a la Presidencia del correísmo.

“Me acabo de enterar de que han asesinado a nuestra compañera alcaldesa de San Vicente Brigitte García. No tengo palabras, en shock, nadie está a salvo en Ecuador, nadie mientras los gobiernos miserables de derecha solo viven de farra y show”, posteó Gonzáles en su red social X.

Me acabo de enterar que han asesinado a nuestra compañera alcaldesa de San Vicente Brigitte García.

No tengo palabras, en shock, nadie está a salvo en Ecuador NADIE mientras los gobiernos miserables de Derecha solo viven de farra y show. — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) March 24, 2024

Brigitte llegó a la alcaldía de San Vicente el año pasado, cuando tenía 26 años de edad, bajo la línea política de la Revolución Ciudadana (RC).

El expresidente Rafael Correa, líder político de dicho partido, también ha lamentado su asesinato en X. “Hoy Brigitte ya no está. Estoy destrozado. No lo puedo creer”, posteó.

El alcalde de Durán Luis Chonillo también se sumó al pésame. “Hoy nuestra compañera Brigitte García fue víctima de un atroz suceso y San Vicente pierde a quien democráticamente le daba la oportunidad de trabajar por su cantón. A todos los compañeros prefectos, alcaldes, concejales y presidentes de Juntas Parroquiales les hago un llamado a que con temple y valentía no nos dejemos vencer por la zozobra, aunque a veces podemos sentirnos solos y desprotegidos”.

¡Hasta cuando nuestras vidas seguirán comportándose como un péndulo en relación a la inseguridad!



Tenemos que tomar decisiones en beneficio de la sociedad desde nuestras competencias y terminamos siendo atacados por ese minúsculo grupo que busca someter a la ciudadanía y… — Luis Chonillo (@CHONILLOec) March 24, 2024

También recriminó su muerte la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López, quien, como García, es de las mujeres más jóvenes de la política actual. Además, reclamó justicia y que se detenga la violencia.

“Nunca fue fácil, para las mujeres jóvenes no lo es, pero siempre se mantuvo firme. Me duele inmensamente que nos arrebataran a Brigitte, pedimos justicia y que toda esta violencia se detenga. Ya no aguantamos más pérdidas”

Brigitte era la Alcaldesa más joven del país. Nos vimos en Bogotá y nos contaba lo orgullosa que estaba del progreso que iba logrando su cantón #SanVicente. Nunca fue fácil, para las mujeres jóvenes no lo es, pero siempre se mantuvo firme.



Me duele inmensamente que nos… pic.twitter.com/ju6HQL7rZI — Blanca López (@BlancaLopezC_) March 24, 2024

Figuras como Jan Topic, excandidato presidencial, tomaron de ejemplo el hecho para recriminar las políticas del actual gobierno para hacer frente a la inseguridad que se vive en el país. “Más estados de excepción, más impuestos. ¿Y crees que las cosas van a cambiar? ¿O piensas que con gafas de mil dólares puedes cegarte ante la realidad?”.

¿Y tienes la desfachatez de afirmar, '¡todo está bien! Con mi ENORME experiencia, obviamente sé lo que estoy haciendo'? Las muertes violentas han aumentado semana tras semana sin cesar. Asesinatos diarios, emboscadas mortales a militares en Sucumbíos, camionetas con soldados… pic.twitter.com/8iFCRoOsSV — Jan T. Topić (@jantopicecuador) March 24, 2024

Asambleístas como Pamela Aguirre también lo lamentaron el hecho y recordaron que, del partido de García, ya son varios los políticos asesinados. “Cada día son más asesinatos a autoridades de la RC, ante el silencio ensordecedor de las autoridades”.

Por su parte, ni el presidente del país Daniel Noboa ni la presidencia se ha pronunciado frente al asesinato.

