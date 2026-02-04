Auto con dos armados se volcó tras persecución militar en Puerto Quito

Los sospechosos dispararon a los militares para escapar de un operativo en Puerto Quito. Se detuvo a tres personas con armas

Los militares detuvieron a tres sospechosos en Puerto Quito, luego de una persecución que terminó en volcamiento.

El Bloque de Seguridad realizó una operación militar la madrugada de este 4 de febrero de 2026 en Puerto Quito, al noroccidente de la capital. Durante el operativo, los uniformados detectaron a dos hombres armados, quienes intentaron huir en un auto para evadir el control y se volcaron.

Según informaron las Fuerzas Armadas, los sospechosos "al notar la presencia militar, abrieron fuego y huyeron del lugar". Los militares emprendieron una persecución y en ese momento el automotor perdió pista y se volcó aproximadamente a 5 kilómetros. El accidente habría permitido que ambos se dieran a la fuga, señaló el Ejército.

La Fuerza Pública emprendió la búsqueda de los armados y en una vivienda cercana aprehendieron a tres hombres, quienes portaban armas de fuego, municiones, celulares, un vehículo, una moto y "una sustancia blanquecina presumiblemente sujeta a fiscalización".

Las armas y objetos decomisados fueron entregados a la Policía para que se inicie el procedimiento legal en contra de los sospechosos, quienes fueron trasladados ante las autoridades.

Los operativos militares se intensifican en zonas costeras

@FFAAECUADOR, a través del Bloque de Seguridad ejecutaron una operación de ámbito interno en #PuertoQuito, que permitió la aprehensión de 3 ciudadanos y el decomiso de armas, municiones, presuntas sustancias ilícitas y vehículos, procediendo con los protocolos de ley respectivos. pic.twitter.com/KN21yPZfXw — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) February 4, 2026

Las Fuerzas Armadas también reportaron que ejecutan otros operativos en Los Ríos y Manabí, para apoyar las operaciones de la Policía en contra de los grupos de delincuencia organizada (GDO) y organizaciones narcoterroristas.

