La ausencia de cuatro partidos “no se sentirá” en la Asamblea Nacional

Un golpe sin mayor trascendencia. Aunque cuatro organizaciones políticas se quedaron sin listas de candidatos a asambleístas nacionales, analistas consultados por Diario EXPRESO sostienen que su ausencia no se sentirá ni afectará a la próxima Legislatura.

Se trata de los casos de Avanza (lista 8), Pachakutik (lista 18), Democracia Sí (lista 20) y Construye (lista 25), que se quedaron sin candidatos a asambleístas nacionales, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negara sus recursos en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con el exasambleísta Héctor Muñoz, la principal razón de la intrascendencia de lo sucedido es la gran oferta electoral que existe para 2025: “no es una afectación muy fuerte porque hay un abanico enorme y hay otras opciones que pueden representar al ciudadano en la Asamblea Nacional”.

De hecho, sin las cuatro listas negadas la calificación, aún existen al menos otras diez listas más de candidatos a asambleístas nacionales que podrían convertirse en una alternativa para las personas que tenían previsto votar por los candidatos de Avanza, Democracia Sí, Pachakutik o Construye.

El Pleno del TCE resolvió negar los recursos subjetivos presentados por Avanza, Democracia Sí y Pachakutik. Con esta decisión, los tres partidos políticos se quedan sin lista de candidatos a asambleístas nacionales para las elecciones de 2025.



Esto, a pesar de que todas las organizaciones políticas han calificado públicamente la postura del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como un atentado a la democracia y al derecho de elegir de los ciudadanos y de ser elegidos de sus candidatos.

En esa misma línea se encuentra el exasambleísta Darwin Pereira, quien considera que la no participación de las cuatro organizaciones políticas sí afecta al ejercicio democrático y a la representatividad que busca el Parlamento.

“Por supuesto que sí (afecta a la representatividad), no obstante, no deja de ser criticable también el hecho que el CNE demostró ante el TCE, respecto de que estas organizaciones habrían intentado inscribir como candidatos, ciudadanos que no ganaron los procesos de primarias (...)”, añade.

Por su parte, aunque reconoce que lo sucedido es un golpe político para estas organizaciones, Muñoz hace hincapié en que la no participación de las mismas no necesariamente va a incidir de forma radical en el destino del país: “en la vida real, nadie llora por esas candidaturas”, acota el exasambleísta.

El activista Pedro Bermeo, quien lideraba la lista de candidatos a asambleístas nacionales de Pachakutik, es otro de los aspirantes que se quedaron fuera de las elecciones. RENÉ FRAGA

Además, explica que un escenario contrario, es decir, que estos partidos políticos se hayan quedado sin binomio presidencial, sí pudo haber liquidado su participación: “hay que recordar que se vota en plancha y el candidato presidencial es el que generalmente arrastra a su lista de asambleístas”.

Este escenario, continúa Muñoz, incluso podría abrir las puertas a que los simpatizantes hagan una mezcla de preferencias electorales para 2025: votar por el candidato a presidente de un partido, pero por la lista de candidatos a asambleístas nacionales de otro.

De hecho, aunque varios partidos políticos mostraron su solidaridad con las organizaciones políticas afectadas por las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ninguno de ellos contempla brindar apoyo a las listas nacionales de otros partidos políticos.

Los partidos apostarán los sus candidatos en provincias

Dos de las cuatro organizaciones políticas que se quedaron sin lista de candidatos a asambleístas nacionales por resoluciones del Contencioso Electoral indicaron a EXPRESO sus planes de cara a las elecciones generales de febrero de 2025.

El dirigente de Avanza, Javier Orti, descartó que con la decisión del TCE exista la posibilidad de apoyar otra lista de asambleístas nacionales y que enfocarán sus esfuerzos al binomio presidencial y las listas de candidatos a asambleístas provinciales.

En esa misma línea, el dirigente de Democracia Sí, Gustavo Larrea, señaló que apoyar la lista nacional de otro partido político no está entre las opciones y que también redoblarán esfuerzos en la disputa de la Presidencia y en las provincias del país.

