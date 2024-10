Kronfle sobre cercanía a Noboa: "Le di gobernabilidad para evitar los pretextos"

El extitular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se refirió a la relación cercana que mantuvo con el presidente Daniel Noboa, mientras dirigió el Legislativo. Este 16 de octubre de 2024, durante una entrevista, aseguró que se alejó del mandatario porque cuestiona la forma en que gobierna el Ecuador.

En la entrevista en la plataforma Primera Plana, Kronfle, también candidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC), dijo: "me he alejado bastante del presidente Noboa porque veo que no entiende ni gobierna ni resuelve. Todo lo que nos dice está mintiendo, ¿cómo es posible que el país viva así?", cuestionó tras mencionar las crisis de apagones prolongados, inseguridad y de falta de medicinas.

Al ser cuestionado sobre su amistad con Noboa, el exasambleísta del PSC respondió: "tuve que dar gobernabilidad al Ecuador para que no existan los pretextos de que 'no se me dio las herramientas', 'la Asamblea me bloqueó el plan de gobierno'. Todo se aprobó, excepto el IVA que se pasó por el ministerio de la ley. Todo lo demás, 10 proyectos de ley, aprobados", aseguró.

El ahora aspirante presidencial asegura que la falta de soluciones a esas crisis y las mentiras del régimen le impulsaron a participar en las elecciones de 2025. "Este Gobierno no pone fin a los problemas de los ecuatorianos, eso me hizo salir de la Asamblea".

Para Kronfle, Noboa tiene "incapacidad para gobernar y cree que el puesto está para hacer campaña electoral (...) En lo personal no tengo ningún problema con él, ¿qué significa, apoyar la gestión? No apoyo esta gestión. No quiere decir que soy acólito", enfatizó.

Kronfle, ahora rival en la contienda electoral contra Noboa, criticó que el Ejecutivo use discursos como distracción y pidió que "no se mienta al país", como cuando asambleístas oficialistas aseguraron "que se quiso tumbar al presidente por incapacidad mental".

En ese sentido se refirió a la reciente aparición pública de Noboa, donde informó sobre sembríos de coca en el norte del país. "La cortina de humo de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en las fronteras, salieron personas, exmilitares de Fuerzas Armadas, ¿dónde están esas 2.000 hectáreas, o sea que las FF.AA. no hicieron su trabajo?, ¿qué se quiere decir? Es muy grave, hay que tener cuidado con lo que se habla", resaltó.

El cuadro socialcristiano indicó que él ha contemplado algunas soluciones para los problemas del país, las cuales estarán en su plan de gobierno. Habló de eliminar impuestos, reducir el IVA, recuperar el parque termoeléctrico, negociar con Colombia para comprar energía, etc.

"Es complicado manejar" la Asamblea

Kronfle también fue consultado sobre la falta de acuerdo de las grandes agrupaciones políticas en la Asamblea para elegir al nuevo primer vicepresidente. El favorecido ocupará la vacante que dejó Viviana Veloz, cuando lo reemplazó en la Presidencia por su renuncia.

"Se están dando cuenta de lo complicado que es manejar el Poder Legislativo, parecía muy fácil, porque el trabajo previo a una votación es un trabajo titánico", mencionó. A la par, manifestó que es respetuoso de las decisiones de su bancada, el PSC, por lo que evitó dar su opinión sobre la fallida elección.

El exlegislador pidió a sus excolegas "poner primero los intereses del país" y que la Asamblea "no se vuelva un circo". En ese instante aprovechó para resaltar que su experiencia en Parlamento "va a ayudar a la gobernabilidad" del país, en caso de ganar las elecciones.

